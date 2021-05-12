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"Ты не бог": горюющие россияне оставили послание для "казанского стрелка" (фото)

"Ты не бог": горюющие россияне оставили послание для "казанского стрелка" (фото)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф

Жители Казани оставили послание для парня, который 11 мая вломился в школу и устроил там стрельбу из-за чего погибли 7 детей и двое взрослых, а также более 2-х десятков людей пострадали.

Об этом 12 мая сообщили в российском Телеграм-канале.

В сети показали фото послания, которе оставил один из жителей Казани возле стихийного мемориала для Ильназа Галявиева.

По предоставленной информации, десятки тысяч скорбящих граждан всю ночь и все утро сходились к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки у трех мемориалов рядом со школой. 

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В то же время работники такси также присоединились к трауру, поэтому поездка от и до школы стоила всего один рубль.

В Татарстане в связи с трауром флаги приспустили и повязали черными лентами. 

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Тем временем на мусульманском кладбище в Казани люди собираются, чтобы похоронить погибших детей. 

Напомним, что Ильназ Галявиев, который устроил массовую стрельбу в школе в Казани, перед совершением преступления пытался сжечь свою квартиру.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Казань.
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