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"Казанский стрелок" пытался убить себя после расстрела в школе: что выяснилось на допросе

"Казанский стрелок" пытался убить себя после расстрела в школе: что выяснилось на допросе
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф

Парень, который устроил в казанской школе стрельбу и убил 10 человек, хотел убить 2 десятка людей и пытался покончить жизнь самоубийством после задержания.

Об этом 12 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

По его словам, всех в кого стрелял, он хотел убить, а не только ранить. Но стрелок просто не убедился, что они действительно мертвы.

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву оставили послание у гимназии в день траура

Сперва парень планировал убить 20 человек, а дальше смотреть по ситуации. Но, после того как у него закончились патроны он спустился на первый этаж где увидел полицейского и машину правоохранителей. После этого он принял решение сдаться. В то время у него еще оставались патроны, которые тот оставил на 2 этаже в туалете под раковиной. Он вышел на улицу с поднятыми руками, после чего ему скомандовали встать на колени и задержали.

После того как его посадили в машину полиции Ильназ Галявиев попытался совершить самоубийство, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Он сумел перекусить всю свою кожу и добраться до жира и мышц, но артерию найти не смог. Вследствие этого у парня на руке остался след с запекшейся кровью. В то же время, когда полицейский заметил, что он пытается сделать, тут же остановил его и отвез в отделение.

Галявиев Ильназ родился в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

"В содеянном я не раскаиваюсь, вину в содеянном по российскому законодательству я признаю полностью, а по моему — нет", — сказал Галявиев. По его мнению, убивая людей парень "делал правильно" и показал всем, что "он бог" и другие должны делать что захочет он.

Напомним, что 12 мая, в Казанском суде приговорили 19-летнего Ильназа Галявиева к 2 месяцам под стражей после того, как подозреваемый застрелил 10 человек в своей школе. Ранее у парня обнаружили заболевание головного мозга.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Казань.
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