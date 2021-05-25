"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)

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Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Беларуси вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем была задержана и его девушка Софья Сапега, которая является гражданкой России. 

Как сообщил адвокат девушки Александр Филанович, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. 

Сейчас она находится в СИЗО КГБ. 

"Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту её содержания", - сказал он. 

Также он сообщил,  что девушка чувствует себя нормально, а ее родители обратились в МИД РФ за помощью.


На задержание отреагировали и в российском внешнеполитическом ведомстве, заявив, что консул уже встретился с родителями Сапеги и порекомендовал им адвоката. 

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в сообщении. 

Тем временем в сети появилось видео, на котором девушка признается в том, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", который публиковал информацию о силовиках. 

Задержание девушки вызвало бурную реакцию в сети. 

Помимо того, пользователи сети напомнили задержание в США пропагандистки Марии Бутиной, которая обвинялась в шпионаже, а также старую поговорку о том, что "русские своих не бросают". 

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео, на котором Протасевич подтвердил информацию, что находится в СИЗО Минска, а также добавил, что дает показания по "организации массовых беспорядков".

Отец задержанного позже заявил, что его сына избили в СИЗО

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 256

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Россия, Беларусь, Роман Протасевич, Софья Сапега.
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