"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)

В Беларуси вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем была задержана и его девушка Софья Сапега, которая является гражданкой России.

Как сообщил адвокат девушки Александр Филанович, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Сейчас она находится в СИЗО КГБ.

"Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту её содержания", - сказал он.

Также он сообщил, что девушка чувствует себя нормально, а ее родители обратились в МИД РФ за помощью.





На задержание отреагировали и в российском внешнеполитическом ведомстве, заявив, что консул уже встретился с родителями Сапеги и порекомендовал им адвоката.

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети появилось видео, на котором девушка признается в том, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", который публиковал информацию о силовиках.

Задержание девушки вызвало бурную реакцию в сети.

Россиянку Софью Сапегу арестовали в Беларуси на 2 месяца. За что - не говорят. То есть просто взяли в заложники.

Интересно, российским властям это покажется нарушением прав? Будут ли они добиваться ее освобождения? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 25, 2021

СМИ сообщают, что девушку Романа Протасевича гражданку России Софью Сапегу арестовали в Беларуси на 2 месяца. Ее держат в СИЗО КГБ. Заложница — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 25, 2021

Помимо того, пользователи сети напомнили задержание в США пропагандистки Марии Бутиной, которая обвинялась в шпионаже, а также старую поговорку о том, что "русские своих не бросают".

Россиянку Бутину арестовали за шпионаж.

МИД РФ: возмутительно, ужасно, недопустимо, освободите немедленно! Россиянку Сапегу арестовали за то, что она - девушка Протасевича.

МИД РФ: не... нуууууу... может, она совершала какие-то преступления, не всё так однозначно! — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 25, 2021

Девушку Романа Протасевича, гражданку РФ Софью Сапегу, арестовали в Беларуси на 2 месяца. Она в СИЗО КГБ. Российские власти своих ещё как бросают, если нужно угодить дружественному диктатору pic.twitter.com/hMK9egD0AZ — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 25, 2021

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео, на котором Протасевич подтвердил информацию, что находится в СИЗО Минска, а также добавил, что дает показания по "организации массовых беспорядков".

Отец задержанного позже заявил, что его сына избили в СИЗО.