Сравнившую колонию Навального с гостиницей пропагандистку захейтили в сети (видео)

Российская пропагандистка Мария Бутина, которая недавно побывала в тюрьме, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, пожаловалась на хейтеров.

Об этом она рассказала во время стрима на YouTube-канале "Изолента".

"Мой телефон разрывается от звонков. Звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех муках", - посетовала Бутина.

Она добавила, что у нее есть план дальнейших действий, содержание которого она пока не собирается раскрывать, но предупредила хейтеров, что "за базар отвечать придётся рано или поздно".

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года Бутина была арестована в США из-за попыток влиять на внутреннюю политику Штатов по указанию российского правительства.

Несмотря на то, что она сдала своего "российского куратора", суд все равно приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения.

В конце октября 2019 года ее депортировали.

Примечательно, что в 2014 году она активно поддерживала боевиков на Донбассе и оправдывала оккупацию Крыма.