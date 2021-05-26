Кто пытается очернить Pfizer: снова рука Москвы?

Пророссийское PR-агентство развернуло кампанию по дискредитации западных вакцин. Успешным блогерам предлагают распространять данные неподтвержденных отчетов о смертности после вакцинации. Кто стоит за "черным пиаром"?

Издание "The Guardian" пытается разобраться в происходящем в статье: "Популярные блогеры говорят, что PR-агентство, связанное с Россией, обращалось к ним с просьбой дискредитировать вакцину Pfizer". Предлагаем вам ее полный перевод.

Агентство Fazze предлагало ютуберам и блогерам денежное вознаграждение за ложные обвинения в сотнях смертей после вакцинирования.

PR-агентство с очевидными связями в России предлагало французским и немецким ютуберам, блогерам и другим лицам, обладающим определенным влиянием, хорошую оплату за то, чтобы они предоставили своим подписчикам ложную информацию о смерти сотен людей от вакцины Pfizer/BioNTech.

Агентство Fazze заявило, что они являются "маркетинговой платформой влияния… соединяющей блогеров и рекламодателей". По их словам, они расположены по адресу Перси Стрит, 5 в Лондоне, но не зарегистрированы там. Во вторник они закрыли свой веб-сайт и сделали свой аккаунт в Instagram приватным.

На прошлой неделе эта организация связывалась с несколькими французскими ютуберами, занимающимися вопросами здравоохранения и науки, и просила их на плохом английском "объяснить подписчикам… что уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в 3 раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca".

Известным блогерам предлагали распространить в YouTube, Instagram или TikTok ссылки на отчеты, опубликованные в изданиях "Le Monde", "Reddit" и на веб-сайте "Ethical Hacker", об утечке данных, которые якобы подтверждают это утверждение.

Статья в "Le Monde" посвящена информации, якобы украденной российскими хакерами из Европейского агентства по лекарственным средствам и позже опубликованным в "Dark Web". Она не содержит информации об уровне смертности. А страницы на двух других сайтах были удалены.

К блогерам обращались с просьбой заявить своим подписчикам о том, что "основные средства массовой информации игнорируют эту тему", и спросить: "Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?"

Требования заказчика также включали в себя просьбы "вести себя так, как будто у вас есть страсть и интерес к этой теме", и избегать использования слов "реклама" или "спонсируемый" в сообщениях или видео, потому что "материал должен быть представлен как ваше собственное независимое мнение".

Лео Грассе, популярный французский научный ютубер с 1,2 млн подписчиков, опубликовал в Twitter скриншоты писем. Грассе сказал, что у кампании был "колоссальный бюджет", но агентство отказалось назвать своего клиента.

Французский новостной сайт, посвященный расследованиям – Numerama – также опубликовал отрывки из бесед, в том числе просьбу агентства Fazze "мотивировать зрителей сделать собственные выводы, позаботиться о себе и своих близких".

Мирко Дротшман, немецкий ютубер и подкастер с 1,5 миллионами подписчиков, также опубликовал скриншот электронного письма с просьбой принять участие в "информационной кампании" о "значительном количестве смертей" после применения вакцины Pfizer.

"Пожалуйста, пришлите нам статистические данные о возрасте ваших подписчиков… и сколько это будет стоить", – заключалось в письме. Французский сайт расследований "Fact & Furious" опубликовал письмо, в котором бюджет Fazze описывается как "значительный", а гонорар – как "любая желаемая вами ставка".

Согласно LinkedIn, менеджеры Fazze приехали из Москвы и работали в агентстве, которое, как сообщается, основал российский предприниматель.

Французские СМИ указали на сходство между сообщением Fazze и официальным Twitter-аккаунтом российского "Sputnik V" – вакцины на основе вирусного вектора, такой как AstraZeneca, – в котором неоднократно заявлялось, что "фактические данные со всего мира" показывают, что они "безопаснее и эффективнее", чем вакцины с мРНК.

В европейском исследовании, проведенном в прошлом месяце, звучали обвинения в адрес российских и китайских СМИ в том, что они проводят "спонсируемую государством дезинформацию", которая направлена на то, чтобы посеять недоверие к западным вакцинам за счет сенсационных опасений по поводу безопасности, проводя "ничем не подтвержденные связи между уколами и смертями в Европе", и продвижении российских и китайских вакцин как более эффективных.