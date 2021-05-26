"Один раз - не ХАМАС": Лукашенко насмешил сеть новым перлом о ЧП в Минске

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о посадке в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair с целью захвата оппозиционного журналиста Романа Протасевича, заявил, что озвучиваемая представителями его режима версия о якобы угрозе подрыва воздушного судна "солдатами ХАМАС" не имеет значения.

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси.

Говоря о якобы полученном аэропортом Минска сигнале об угрозе взрыва самолета он сказал, что сигнал был получен из-за рубежа, из Швейцарии. При этом Лукашенко утверждает, что сообщение было передано одновременно в аэропорт вылета (Афины), аэропорт прилета (Вильнюс) и в Минский аэропорт.

"Самолет пересек границу и находился в нашем воздушном пространстве. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения", - сказал он.

Эти слова вызвали шквал насмешек в сетях и стала поводом для карикатур и фотожаб.

Многие расценили подобные высказывания непризнанного президента, как признак неадекватного восприятия реальности или психического расстройства:

Лукашенко: "Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии". ХАМАС писал письмо в Минск с польского IP-адреса из Берна. Теперь всё ясно. Расходимся. Пенсионер Александр, не перепутайте палату и не забудьте выпить свои таблеточки pic.twitter.com/N03YV7fHdZ — Մιtαuskαs (@A_Vit_) May 26, 2021

Лукашенко: "Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии".

ХАМАС писал письмо в Минск с польского IP-адреса из Берна. Теперь всё ясно. Расходимся. pic.twitter.com/6BRwEKlsTQ — Iurie Iurie (@IuriiIurie) May 26, 2021

Некоторые возмущены, по их мнению, враньем Лукашенко по этому поводу:

Сказал бы что это операция кгб и все Смысл клоунаду устраивать? ХАМАС, не ХАМАС, это сейчас не имеет значение — Лукашенко о посадке самолета Ryanair #беларусь — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) May 26, 2021

"Лукашенко: «ХАМАС, не ХАМАС – это не имеет значения». Праздник вранья продолжается https://t.co/dgZvRrId6p"

— Алексей Железнов (@grimnir74) May 26, 2021

Также некоторые отмечают, что Лукашенко "удалось невероятное":

Лукашенко удалось невероятное: против Беларуси, благодаря его героическим усилиям, объявлен воздушный бойкот. Еще бы! Теперь он не только последний диктатор Европы, но и первый воздушный пират. Если не сказать террорист.

Даже ХАМАС от его фокусов слегка прибалдел. pic.twitter.com/EdwgYIuA8v — Armando G. (@agadzhanov_arti) May 26, 2021

Помимо этого, в сети думают, какой же будет реакция Швейцарии на подобные заявления Лукашенко:

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

ХАМАС не прошёл - назвали дебилом, что скажут швейцарцы? https://t.co/xHOQidJY1e — Mimsy Borogoves (@MBorogoves) May 26, 2021

Лукашенко, да тебя даже ХАМАС на *@ю вертел

Как сообщалось, ранее версия властей Беларуси о том, к угрозам подрыва самолета якобы причастны "солдаты ХАМАС", удивила даже российских пропагандистов.

Читайте также статью "Выиграть не получится: как на Украине скажутся санкции против Беларуси"