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"Один раз - не ХАМАС": Лукашенко насмешил сеть новым перлом о ЧП в Минске

"Один раз - не ХАМАС": Лукашенко насмешил сеть новым перлом о ЧП в Минске
15:28 Сегодня Телеграф

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о посадке в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair с целью захвата оппозиционного журналиста Романа Протасевича, заявил, что озвучиваемая представителями его режима версия о якобы угрозе подрыва воздушного судна "солдатами ХАМАС" не имеет значения.

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси.

Говоря о якобы полученном аэропортом Минска сигнале об угрозе взрыва самолета он сказал, что сигнал был получен из-за рубежа, из Швейцарии. При этом Лукашенко утверждает, что сообщение было передано одновременно в аэропорт вылета (Афины), аэропорт прилета (Вильнюс) и в Минский аэропорт.

"Самолет пересек границу и находился в нашем воздушном пространстве. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения", - сказал он.

Эти слова вызвали шквал насмешек в сетях и стала поводом для карикатур и фотожаб.

Лукашенко_карикатура

Многие расценили подобные высказывания непризнанного президента, как признак неадекватного восприятия реальности или психического расстройства:

 Лукашенко: "Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии".

Некоторые возмущены, по их мнению, враньем Лукашенко по этому поводу:

 "Лукашенко: «ХАМАС, не ХАМАС – это не имеет значения». Праздник вранья продолжается https://t.co/dgZvRrId6p"

Также некоторые отмечают, что Лукашенко "удалось невероятное":

Помимо этого, в сети думают, какой же будет реакция Швейцарии на подобные заявления Лукашенко:

 Лукашенко, да тебя даже ХАМАС на *@ю вертел

Как сообщалось, ранее версия властей Беларуси о том, к угрозам подрыва самолета якобы причастны "солдаты ХАМАС", удивила даже российских пропагандистов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

Все по теме:

Самолет, Швейцария, ХАМАС, Угрозы, Александр Лукашенко, Письмо, подрыв.
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