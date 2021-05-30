В Беларуси на глазах у семьи задержали главреда издания, освещавшего протесты против Лукашенко

В белорусском Гродно 30 мая задержали главного редактора местного издания "Hrodna.life" Александра Шоту.

Об этом пишет Белсат.

Отмечается, что журналиста задержали на глазах у всей семьи возле его дома.

Неизвестные подъехали на белом микроавтобусе и без объяснения причин заставили уехать с ними.

Известно, что в настоящее время его держат в Ленинском РОВД в Гродно, а белый микроавтобус продолжает караулить у его дома.

По данным издания, его задержали из-за связей с телеграм-каналом NEXTA, возможно его обвинят в распространении экстремистских материалов.

Сайт Hrodna.life был единственным в городе, который не побоялся освещать протесты в Беларуси. Из-за этого у него увеличилась аудитория, но появились проблемы с властями.

Ранее из-за репостов материалов NEXTA, редакции и Шоте выписывали штраф в размере более 12 тысяч белорусских рублей (более 133 тысяч гривен).

Во время протестов, одного из журналистов издания задержали и сломали обе руки, после чего он покинул страну. Дизайнер сайта тоже покинула страну из-за угроз.

В настоящее время на сайте остаются работать 9 человек.

Как сообщалось, 23 мая в Беларуси под лживым предлогом о якобы заминировании посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс.

Как оказалось, на борту самолета находился бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, которого режим Лукашенко объявил террористом.