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Путин неожиданно рассыпался в комплиментах Байдену после встречи в Женеве

Путин неожиданно рассыпался в комплиментах Байдену после встречи в Женеве
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

Президент Российской Федерации Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве раскритиковал российскую и американскую прессу, а также очень комплементарно отозвался о своем американском коллеге.

Об этом Путин сказал в четверг, 17 июня, в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РФ.

"Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", – сказал он.

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Путин подчеркнул, что Байден находился в длительной поездке по Европе, а это смена часовых поясов. При этом американский лидер "выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов". "Он полностью в материале", - подчеркнул президент РФ.

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"Может быть, время от времени заглядывал в свои записи - мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден - профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить", - сказал Путин.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 406

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США, Россия, Женева, Владимир Путин, Встреча, Оценка, Джо Байден.
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