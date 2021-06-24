Почему Путин никогда не бросит Лукашенко

Во время долгожданной встречи на высшем уровне в Женеве между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным почти не упоминался кризис в Беларуси. Однако, известно, что в повестке дня этот вопрос был. Похоже, что российская сторона не была заинтересована в обсуждении этого вопроса.

Ян Пекло, писатель, эксперт по вопросам Восточной Европы и Западных Балкан, бывший посол Польши в Украине, делится своим взглядом на отношения России и Беларуси в своей статье на сайте Atlantic Council, перевод которой вам представляет "Телеграф".

Очевидное нежелание обсуждать ситуацию в Беларуси отражает взгляд Путина на соседнюю державу как на принадлежащую исключительно сфере интересов Кремля. Тем не менее, в преддверии саммита 16 июня существовали серьезные предположения о том, что российский лидер действительно может быть готов принести в жертву Лукашенко в обмен на уступки с Запада.

Согласно этому сценарию, Путин мог согласиться на устранение Лукашенко, но будет стремиться установить дружественную Кремлю замену из рядов белорусской оппозиции. Этот маневр позволит Минску прочно удержаться на российской орбите, одновременно отвечая требованиям Запада по нормализации ситуации в Беларуси, включая освобождение политических заключенных и назначение новых президентских выборов.

Нетрудно понять, почему такой гамбит мог бы понравиться Путину. Это позволило бы ему продемонстрировать очевидную добрую волю на мировой арене и сыграть лестную роль посредника. Это послужило бы отвлечению международного внимания от агрессивных действий России к позитивным изменениям в Беларуси.

С технической точки зрения организация благоприятной передачи власти в Минске создаст для России относительно немного проблем. Москва уже обладает значительным влиянием на все аспекты белорусского государственного аппарата и в последние месяцы предприняла шаги по созданию подконтрольных Кремлю политических партий в Беларуси, которые могли бы способствовать соответствующему переходу.

Между тем, Лукашенко мог рассчитывать на получение специального пенсионного пакета в России, предназначенного для давних сторонников Кремля, таких как бывший президент Украины в изгнании Виктор Янукович.

Хотя этот сценарий очень привлекателен во всех отношениях, Путин, похоже, двинулся в противоположном направлении. Вместо того чтобы использовать белорусский кризис для ослабления напряженности в отношениях с Западом, он решил удвоить поддержку Лукашенко. Эта бескомпромиссная позиция, пожалуй, лучше всего проявляется в решительной защите, которую выразил Путин Лукашенко, по поводу недавнего акта воздушного пиратства.

Решение минского диктатора посадить авиалайнер ЕС, проходящий через воздушное пространство Беларуси, чтобы задержать белорусского журналиста-диссидента, вызвало международное возмущение и спровоцировало новую волну санкций. Невзирая на это, Путин публично поддержал действия Лукашенко и даже зашел так далеко, что временно заблокировал несколько авиакомпаний ЕС в российском воздушном пространстве в ответ на меры, введенные против Минска.

В конечном итоге Путин, скорее всего, решил, что устранение Лукашенко слишком рискованно. Российского правителя по-прежнему преследует распад Советского Союза, и он опасается повторения демократических восстаний, которые охватили Центральную Европу в конце 1980-х годов и положили начало падению СССР. Это объясняет решение Путина в 2014 году вторгнуться в Украину после революции Евромайдана, а также составляет основу его противодействия продолжающимся антиправительственным протестам в Беларуси.

Путин признает, что крах соседнего режима Лукашенко имел бы прямые и потенциально катастрофические последствия для его собственного будущего в России. Это может послужить источником вдохновения для российских оппозиционных сил, которые неизбежно начнут ставить вопрос о том, смогут ли они повторить успех протестного движения в Беларуси и свергнуть собственного диктатора. Выборы в Госдуму назначены на сентябрь, и Путин не настроен на такие вызовы.

Выживание его собственного режима - не единственный стратегический интерес, определяющий подход Путина к Беларуси. Кремлю необходимо сохранить свое доминирующее положение в стране, чтобы обезопасить западные границы России и расширить окружение Украины. Растущее военное присутствие России в Беларуси также позволяет Москве угрожать соседним государствам-членам НАТО Польше, Литве и Латвии.

С российской точки зрения, одним из самых больших недостатков сохранения Лукашенко у власти является ущерб, который он нанес замысловатой архитектуре минского мирного процесса. В течение почти семи лет продолжающиеся переговоры в белорусской столице помогли России сохранить фиктивный статус наблюдателя в украинском конфликте. Однако все более очевидная зависимость Лукашенко от Москвы побудила Украину в последние месяцы заявить, что Минск больше не является достаточно нейтральным местом для мирных переговоров.

Перед тем, как прошлым летом разразился до сих пор продолжающийся кризис в Беларуси, Лукашенко много сделал для создания имиджа международно-приемлемого организатора мирного процесса в Украине. Он поддерживал дружеские отношения с Украиной и демонстративно отказывался признать аннексию Крыма Россией.

С августа 2020 года эта позиция значительно изменилась: Лукашенко обвинил Украину в поддержке "цветной революции" в Беларуси. Совсем недавно он позволил представителям оккупированной Россией восточной Украины допросить диссидента, белорусского журналиста Романа Протасевича в Минске.

Последним свидетельством стремления Лукашенко угодить Кремлю стало объявление в начале июня нового национального праздника, связанного с нацистско-советским пактом и началом Второй мировой войны. Начиная с этого года, Беларусь будет отмечать День народного единства 17 сентября - дату в 1939 году, когда Советский Союз начал вторжение в Польшу. В последние годы Путин открыто защищал сотрудничество СССР с нацистской Германией и гневно отвергал утверждения о том, что СССР несет общую ответственность за разжигание Второй мировой войны.

В этом году празднование Дня народного единства планируется провести во время совместных военных учений "Запад-2021", на которых большое количество российских и белорусских войск будет развернуто недалеко от границы с Польшей. Это всего лишь идея геополитического троллинга Путина и Лукашенко или планируется что-то более зловещее?

Что бы они ни задумали, оба правителя, кажется, понимают, что их судьбы теперь неразрывно связаны. Зависимость Лукашенко от России была очевидна в течение некоторого времени, но Путин во многих отношениях также является заложником своего белорусского коллеги. Два последних диктатора Европы знают, что если один падет, другой окажется в опасном положении. Возможно, им это не обязательно нравится, но Путин и Лукашенко теперь скованы авторитарным союзом.