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Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента

Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
21:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Минобороны России заявили, что боевой корабль ВМС Нидерландов направлялся по направлению Керченской пролива, из-за чего ему на перехват были посланы истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. 

Отмечается, что инцидент произошел 24 июня. 

По их данным, фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, находясь в нейтральных водах Черного моря, внезапно изменил курс и направился в сторону Керченского пролива. Также там сообщили, что самолеты пролетели на "безопасном расстоянии", после чего корабль изменил курс. 

В свою очередь, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, что российские самолеты пролетели "опасно низко и близко", передает BBC. Кроме того, после выходки россиян у корабля зафиксировали сбои в работе электроники. 

Также по ее словам, корабль ВМС страны имел полное право находится там, где он был. 

Нидерланды расценили поведение России, как "безответственное". 

Примечательно, что за день до этого россияне заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender.  

Позже в сети появились слитые в сеть секретные данные Минобороны Британии, в которых утверждалось, что их корабль намеренно избрал "опасный маршрут".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Нидерланды, Черное море.
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