Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента

В Минобороны России заявили, что боевой корабль ВМС Нидерландов направлялся по направлению Керченской пролива, из-за чего ему на перехват были посланы истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Отмечается, что инцидент произошел 24 июня.

По их данным, фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, находясь в нейтральных водах Черного моря, внезапно изменил курс и направился в сторону Керченского пролива. Также там сообщили, что самолеты пролетели на "безопасном расстоянии", после чего корабль изменил курс.

Russian Ministry of Defense says HNLMS Evertsen in international waters was moving towards Kerch Strait before Su-30 and Su-24 were deployed https://t.co/WAvs7SW1LN pic.twitter.com/dOpgDNvLrQ

— Liveuamap (@Liveuamap) June 29, 2021