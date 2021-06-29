На росТВ показали летчика, который якобы "бомбил" эсминец Defender у берегов Крыма (видео)

В среду, 23 июня, в России заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу Defender, который проходил неподалеку от оккупированного Крыма.

Во вторник же на телеканале Минобороны РФ "Звезда" вышел ролик с интервью якобы пилота того самого самолета, который сбросил бомбы по курсу движения британского корабля.

Мужчина, представленный в ролике, как Илья, прогуливается с корреспондентом по шумному аэродрому и при этом не снимает с себя шлем.

Донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn отреагировал на ролик, назвав его "забавной показухой".

Пользователи сети тоже оценили ситуацию.

На ТВ "Звезда" показала Героического Пилота, Лично Бимбившего Дефендер По Курсу. Стыдливо скрыв личико и фамилию, Герой рассказал, как он пикирует такой на Дефендер и бомбами его бабах! А потом развернулся и ракетой на! pic.twitter.com/iCs8buQ0ao — «МНР» — МОСКОВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (@WDsHun1fqG3cfgZ) June 28, 2021

Как сообщалось ранее, в Британии после инцидента заявили, что никакого обстрела их корабля не было, а сам эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

Позже в сеть попали секретные документы Минобороны Британии, в которых указано, что военное руководство страны намерено избрало "опасный маршрут движения".

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать из этого инцидента и почему жест Британии стоит трактовать, как "пощечину" России.