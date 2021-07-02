Стало известно о причастности "слуги народа" к инициативе Лукашенко "травить" украинцев "Спутником V" (документ)

Стало известно, откуда "растут ноги" у инициативы Александра Лукашенко установить пункты вакцинации от коронавируса на границе Беларуси, чтобы "травить" всех желающих, в том числе украинцев, российской вакциной "Спутник V". Оказывается, об этой услуге его попросил "слугу народа" Евгений Шевченко.

Соответствующий документ, подтверждающий данную просьбу опубликовал Telegram-канал Пул Первого.

"В рамках сотрудничества наших стран прошу Вас рассмотреть возможность вакцинирования против COVID-19 граждан Украины временно проживающих на территории республики Беларусь", - говорится в документе за подписью Шевченко, датированном 4 мая.

Как сообщал "Телеграф", в апреле нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который ранее нелестно высказался в адрес журналистов-расследователей Nexta, которые публиковали первый фильм про имущество Александра Лукашенко, отличился не менее "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один. В сети такое проявление "дружбы" не оценили.