"Ну нельзя же делать настолько плохо": в России нашли достойного конкурента нашумевшему памятнику Аленке (фото)

В селе Ютановка, что в Белгородской области (Россия) открыли новое арт-пространство, в котором установили многочисленные статуи, среди которых обнаружились персонажи известного советского фильма "Операция "Ы" Шурику и Лиде.

Однако практически сразу после открытия местные жители обнаружили определенное сходство с нашумевшим памятником Аленке из Нововоронежа.

Стоит отметить, что реализация проекта арт-пространства обошлася в около 1 миллиона рублей (около 373 тысяч гривен).

Досталось памятникам и от пользователей сети, которые отметили, что у авторов сего шедевра руки растут не из положенного места.

Памятник Шурику и Лиде в Белгороде. Пожалуйста, скажите, что памятник шоколадный и тает на солнце. Ну нельзя же делать настолько плохо! pic.twitter.com/3qxIxdVRGJ — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) July 3, 2021

Видели памятник Шурику и Лиде из фильма Гайдая в Белгородской области? Похоже без Остапа Бендера не обошлось, одна рука! pic.twitter.com/WYCWrJzBhf — Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) July 3, 2021

В Белгороде установили памятник героям фильма «Операция Ы» - Шурику и Лиде. Если помните, то Шурик, по какой-то неизвестной нам нужде советского студента, таскал с собой пузырь барбитуры. Вот Лида на этом памятнике как раз и показана глазами плотно сидящего на веществах Шурика. pic.twitter.com/AQCZlpBXET — Adskiy Sotona (@fat_belfegor) July 3, 2021

Напомним, что жуткие памятники ранее находили не только в Нововоронеже.

Так в Новосибирске обнаружили композицию "Трое друзей и собака". Жители города его раскритиковали, а краевед Константин Голодяев и вовсе назвал сооружение "убожеством".

В Катайске (Курганская область) местных жителей ужаснул монумент посвященный павшим во время Гражданской войны.

Да и в оккупированном Луганске тоже недавно нашли "брата Аленушки".