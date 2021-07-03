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"Ну нельзя же делать настолько плохо": в России нашли достойного конкурента нашумевшему памятнику Аленке (фото)

"Ну нельзя же делать настолько плохо": в России нашли достойного конкурента нашумевшему памятнику Аленке (фото)
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф

В селе Ютановка, что в Белгородской области (Россия) открыли новое арт-пространство, в котором установили многочисленные статуи, среди которых обнаружились персонажи известного советского фильма "Операция "Ы" Шурику и Лиде. 

Однако практически сразу после открытия местные жители обнаружили определенное сходство с нашумевшим памятником Аленке из Нововоронежа

Стоит отметить, что реализация проекта арт-пространства обошлася в около 1 миллиона рублей (около 373 тысяч гривен). 

Досталось памятникам и от пользователей сети, которые отметили, что у авторов сего шедевра руки растут не из положенного места. 

Напомним, что жуткие памятники ранее находили не только в Нововоронеже. 

Так в Новосибирске обнаружили композицию "Трое друзей и собака". Жители города его раскритиковали, а краевед Константин Голодяев и вовсе назвал сооружение "убожеством".

В Катайске (Курганская область) местных жителей ужаснул монумент посвященный павшим во время Гражданской войны

Да и в оккупированном Луганске тоже недавно нашли "брата Аленушки".  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 483

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Россия, Памятники, Белгородская область.
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