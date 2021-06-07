"Пьяный Иванушка": в Луганске появился смешной памятник (фото)

В оккупированном Луганске появился странный памятник. Его установили возле местного «Дома кофе».

Об этом сообщил блогер и украинский военный Анатолий Штирлиц.

На фото видно довольно странное изваяние. Причем непонятно какой посыл этой статуей решили выразить авторы.

"Аленушка???", "Предварительное название - сестра Аленушка", "Ну судя по лицу - Иванушка. Но с дикого перепоя!", "Машка Захарова (имеется виду представитель российского МИДа, - Авт.), - пишут в сети.

Отметим, что называя памятник Аленушкой, пользователи имеют ввиду скандально известный памятник Алёнке, установленный в Нововоронеже, который демонтировали из-за его "красоты" и продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей (около 990 тысяч гривен, - Авт.).

Как сообщал "Телеграф", в России у ставшего мемом памятника Аленке нашелся достойный конкурент. На сей раз лицезреть творчество горе-скульпторов пришлось жителям зауральского города Катайск (Курганская область).

Также еще одно жуткое произведение искусства нашли в Новосибирске. Памятник "Трое друзей и собака" установлен на улице Богатикова.