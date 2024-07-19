Оправдания за убийство украинки оказалось мало? Алек Болдуин хочет судиться и дальше

От защиты голливудского актера были скрыты доказательства

Американский актер Алек Болдуин, дело об обвинении в непредумышленном убийстве украинки на съемках фильма "Ржавчина" которого было закрыто судом 12 июля, готов судиться со своим обвинением. У 66-летнего мужчины есть вопросы к прокурорам и полиции города Санта-Фе, участвовавших в деле о стрельбе.

Как пишет the mirror, в прошлую пятницу обвинения Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс были отклонены "с предубеждением". Как оказалось, сторона обвинения скрыла доказательства от защиты знаменитости. Тогда судья Мэри Марлоу Соммер назвала "ненужной и неисправимой задержкой" правосудия то, что доказательства не были представлены раньше.

Согласно документам, Алек хочет подать в суд на прокурора Кари Моррисси и шерифа округа Санта-Фе Адана Мендозу за сокрытие доказательств от его команды защиты во время суда. Прокурор утверждал, что улики, которыми были боеприпасы с места преступления, якобы не имеют значения для дела, и не раскрыл их команде защиты 66-летнего актера.

Напомним, что Алеку Болдуину было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в октябре 2021 года. В результате инцидента также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Актер не признавал себя виновным по обвинению, но до последнего сотрудничал со следствием. Если бы ему предъявили обвинение, актеру грозило бы до 18 месяцев тюрьмы. Судебный процесс над Алеком начался 10 июля в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, а в общем вся тяжба продолжалась три года. 12 июля судья Мэри Марлоу Соммер сняла обвинение с 66-летнего мужчины и закрыла дело.

В ходе следства стало известно, что патрон, которым стрелял Болдуин, был не холостым, а боевым. В апреле 2024 года американский суд приговорил к 18 месяцев тюрьмы руководителя съемок по вопросам оружия Ханну Гутьеррес-Рид. Было установлено, что девушка, которая должна была отвечать за безопасность съемок, принесла на площадку боевые патроны, где их наличие было категорически запрещено.