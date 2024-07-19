Виправдання за вбивство українки виявилося замало? Алек Болдвін хоче позиватися і далі

Від захисту голлівудського актора були приховані докази

Американський актор Алек Болдвін, справу про звинувачення у ненавмисному вбивстві українки на зйомках фільму "Іржа" якого було закрито судом 12 липня, готовий позиватися до свого звинувачення. 66-річний чоловік має питання до прокурорів і поліції міста Санта-Фе, які брали участь у справі про стрілянину.

Як пише the mirror, минулої п’ятниці звинувачення Болдвіна в ненавмисному вбивстві оператора Галини Хатчінс було відхилено "з упередженням". Як виявилось, сторона звинувачення приховала докази від захисту знаменитості. Тоді суддя Мері Марлоу Соммер назвала "непотрібною та невиправною затримкою" правосуддя те, що докази не було подано раніше.

Згідно з документами, Алек хоче подати до суду на прокурора Карі Моррісі та шерифа округу Санта-Фе Адана Мендозу за приховування доказів від його команди захисту під час суду. Прокурор стверджував, що докази, якими були боєприпаси з місця злочину, нібито не мають значення для справи, і не розкрив їх команді захисту 66-річного актора.

Нагадаємо, що Алеку Болдвіну було пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві оператора Галини Хатчінс на зйомках вестерну Rust ("Іржа") у жовтні 2021 року. Внаслідок інциденту також постраждав режисер Джоел Соуза.

Актор не визнавав себе винним за звинуваченням, але до останнього співпрацював зі слідством. Якби його звинуватили, актору загрожувало б до 18 місяців в’язниці. Судовий процес над Алеком почався 10 липня в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, а загалом вся тяганина тривала три роки. 12 липня суддя Мері Марлоу Соммер зняла звинувачення з 66-річного чоловіка та закрила справу.

У ході слідства стало відомо, що патрон, яким стріляв Болдвін, був не холостим, а бойовим. У квітні 2024 року американський суд засудив до 18 місяців в’язниці керівника зйомок з питань зброї Ханну Гутьєррес-Рід. Було встановлено, що дівчина, яка мала відповідати за безпеку зйомок, принесла на майданчик бойові патрони, де їх наявність була категорично заборонена.