"Холостяк 2024": с кем из участниц попрощался "Терен" в шестом выпуске (фото)

На этой неделе Александр попрощался с одной участницей, а одна из девушек ушла из проекта сама

На телеканале СТБ вышел шестой выпуск одного из самых рейтинговых шоу страны "Холостяк". Главному герою становится все труднее делать свой выбор. В этом выпуске проект покинули две участницы.

На этой неделе свидания проходили в Киеве и Львове. Одна из участниц праздновала день рождения и обиделась на Александра за то, что он не приехал к ней лично, а просто передал подарок. Поэтому она собрала вещи и сама ушла из проекта.

С самого начала за сердце Александра "Терена" боролись 26 участниц. Еженедельно главный герой прощался с девушками, и строил отношения с оставшимися. Напомним, что на шестой неделе за его сердце боролись блогер Анастасия, волонтер Инна, астролог Анастасия, карьерист Алина, тату-мастер Виктория и студентка Юстина.

Кто из участниц "Холостяка" покинул шоу на шестой неделе

Да, в третьем эпизоде проекта Александр Будько изгнал участницу Анастасию Анисимову. Она кулинарная блогерша. "Терен" сказал, что не может ответить девушке взаимностью на поцелуй, хотя отметил, что она ему нравилась. Холостяк признался, что Анастасия привлекает его как девушка, но, к сожалению, их пути расходятся. На церемонии роз девушка призналась, что она влюбилась в Александра.

Виктория Клочко решила покинуть проект сама. Она обвинила холостяка в том, что он не удовлетворил ее потребность. В день ее рождения он не пригласил девушку на свидание, а просто подарил подарок. Позже девушка сообщила, что именно в этот день ее "кинули" на деньги. Компания, где Виктория планировала приобрести машину, закрылась, а автомобиль она так и не получила.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем из девушек навсегда простился Александр Терен в пятом выпуске шоу "Холостяк". Прошедшую неделю девушки провели в одной из самых красивых гостиниц во Львовской области.