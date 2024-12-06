"Холостяк 2024": з ким із учасниць попрощався "Терен" у шостому випуску (фото)

Цього тижня Олександр попрощався з однією учасницею, а одна з дівчат пішла з проєкту сама

На телеканалі СТБ вийшов шостий випуск одного з найрейтинговіших шоу країни "Холостяк". Головному героєві стає все важче робити свій вибір. У цьому випуску проєкт покинули дві учасниці.

Цього тижня побачення проходили у Києві та Львові. Одна із учасниць святкувала день народження і образилася на Олександра за те, що він не приїхав до неї особисто, а просто передав подарунок. Тому вона зібрала речі і сама пішла з проєкту.

Від самого початку за серце Олександра "Терена" боролися 26 учасниць. Щотижня головний герой прощався з дівчатами, і будував стосунки з тими, хто залишився. Нагадаємо, що на шостому тижні за його серце боролися блогерка Анастасія, волонтерка Інна, астрологиня Анастасія, кар’єристка Аліна, тату-майстриня Вікторія і студентка Юстина.

Хто з учасниць "Холостяка" покинув шоу на шостому тижні

Так, у третьому епізоді проєкту Олександр Будько вигнав учасницю Анастасію Анісімову. Вона кулінарна блогерка. "Терен" сказав, що не може відповісти дівчині взаємністю на поцілунок, хоча зазначив, що вона йому подобалася. Холостяк зізнався, що Анастасія приваблює його як дівчина, але, на жаль, їхні шляхи розходяться. На церемонії троянд дівчина зізналася, що вона закохалася в Олександра.

Вікторія Клочко вирішила покинути проєкт сама. Вона звинуватила холостяка в тому, що він не задовільнив її потреби. У день її народження він не запросив дівчину на побачення, а просто подарував подарунок. Пізніше дівчина повідомила, що саме в цей день її "кинули" на гроші. Компанія, де Вікторія планувала придбати машину, закрилася, а автівку вона так і не отримала.

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким із дівчат назавжди попрощався Олександр Терен у п’ятому випуску шоу "Холостяк". Минулий тиждень дівчата провели в одному з найкрасивіших готелів у Львівській області.