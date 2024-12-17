Умерла легендарная актриса: вы ее помните по роли в фильме "Жизнь прекрасна"

Стало известно о смерти известной испанской актрисы Марисы Паредес

Умерла известная испанская актриса Мариса Паредес. Ей было 78 лет, причиной смерти стала коронарная болезнь. Накануне актрисе стало плохо, в больнице ее сопровождал партнер — известный ученый-кинематографист Чема Прадо. Больше всего она прославилась в фильмах режиссера Педро Альмодовара. Среди ролей Марисы Паредес, знакомых украинскому зрителю, роль в фильме "Жизнь прекрасна".

О смерти легендарной актрисы Марисы Паредес сообщила Испанская киноакадемия во вторник, 17 декабря.

Мариса Паредес. Фото: Getty Images

"Испанское кино осталось без одной из самых знаковых актрис, Марисы Паредес, которая оставила после себя долгую карьеру, за которую публика могла видеть ее более 75 раз на большом экране", — говорится в сообщении академии в соцсети X.

Стоит отметить, что Мариса Паредес — настоящая легенда испанского кино. Она начала актерскую карьеру в 14 лет и снялась за свою жизнь в более чем 75 фильмах. Среди ее работ, роли в фильмах: "Все о моей матери", "Цветок моей тайны", "Жизнь прекрасна", "Тело, в котором я живу", "Высокие каблуки" и многих других.

Мариса Паредес. Фото: Getty Images

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