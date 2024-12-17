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Померла легендарна актриса: ви її пам’ятаєте по ролі у фільмі "Життя прекрасне"

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Актриса Маріса Паредес померла на 78 році життя Новина оновлена 17 грудня 2024, 13:23
Актриса Маріса Паредес померла на 78 році життя. Фото Колаж "Телеграф"

Стало відомо про смерть відомої іспанської актриси Маріси Паредес

Померла відома іспанська актриса Маріса Паредес. Їй було 78 років, причиною смерті стала коронарна хвороба. Напередодні актрисі стало погано, у лікарні її супроводжував партнер – відомий вчений-кінематографіст Чема Прадо. Найбільше вона уславилася у фільмах режисера Педро Альмодовара. Серед ролей Маріси Паредес, знайомих українському глядачеві, роль у фільмі "Життя прекрасне".

Про смерть легендарної актриси Маріси Паредес повідомила Іспанська кіноакадемія у вівторок, 17 грудня.

Маріса Паредес
Маріса Паредес Фото: Getty Images

"Іспанське кіно залишилося без однієї з найзнаковіших актрис, Маріси Паредес, яка залишила по собі довгу кар’єру, за яку публіка могла бачити її понад 75 разів на великому екрані", — йдеться у повідомленні академії у соцмережі X.

Варто зазначити, що Маріса Паредес – справжня легенда іспанського кіно. Вона розпочала акторську кар’єру у 14 років і знялася за своє життя у більш ніж 75 фільмах. Серед її робіт, ролі у фільмах: "Все про мою матір", "Квітка моєї таємниці", "Життя прекрасне", "Тіло, в якому я живу", "Високі підбори" та багатьох інших.

Маріса Паредес
Маріса Паредес. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Москві знайшли мертвим молодого екс-чоловіка Анни Сєдокової Яніса Тімму. За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство.

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#Померла актриса #Маріса Паредес