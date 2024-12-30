Известный комик получил срок за оскорбления Лукашенко: подробности скандала

Белорусский комик был заочно осужден за оскорбление самопровозглашенного президента Лукашенко

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко получил 6 лет лишения свободы за оскорбительные шутки о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Заочный приговор ему вынес Минский городской суд.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", 39-летнего стендап-комика Славу Комиссаренко обвинили в "клевете на президента", "оскорблении президента" и "разжигании вражды". Стоит отметить, что ранее Комиссаренко не раз выступал в белорусских городах, он весьма популярный в Белоруссии и в России.

Комик Слава Комиссаренко

Комиссаренко известен своими сатирическими монологами об Александре Лукашенко. Он также неоднократно говорил о фальсификации президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, когда Лукашенко провозгласил себя президентом. Также стендапер осуждал насилие со стороны силовиков. Стоит отметить, что именно Комиссаренко считается главным популяризатором мема Чик Чирик о Лукашенко.

В начале 2021 года Славе Комиссаренко запретили выступать в Минске. А в начале 2022 года комик заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск. По его слова, ему даже "звонили и писали", но он уже успел выехать из Беларуси.

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