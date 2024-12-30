Відомий комік отримав термін за образу Лукашенка: подробиці скандалу

Білоруського коміка було заочно засуджено за образу самопроголошеного президента Лукашенка

Відомий білоруський комік Слава Комісаренко отримав 6 років позбавлення волі за образливі жарти про президента Білорусії Олександра Лукашенка. Заочний вирок йому ухвалив Мінський міський суд.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", 39-річного стендап-коміка Славу Комісаренко звинуватили в "наклепі на президента", "образі президента" та "розпалюванні ворожнечі". Варто зазначити, що раніше Комісаренко не раз виступав у білоруських містах, він дуже популярний у Білорусії та Росії.

Комік Слава Комісаренко

Комісаренко відомий своїми сатиричними монологами про Олександра Лукашенка. Він також неодноразово говорив про фальсифікацію президентських виборів у Білорусії у 2020 році, коли Лукашенко проголосив себе президентом. Також стендапер засуджував насильство з боку силовиків. Варто зазначити, що саме Комісаренко вважається головним популяризатором мема Чік Чірік про Лукашенка.

На початку 2021 року Славі Комісаренко заборонили виступати у Мінську. А на початку 2022 року комік заявив, що КДБ Білорусі оголосило його у розшук. За його словами, йому навіть "дзвонили та писали", але він уже встиг виїхати з Білорусі.

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