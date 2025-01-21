Снаткина поддерживает путинский режим

Анна Снаткина — российская актриса, которая снималась в сериалах "Татьянин день", "Обреченная стать звездой", "Туда, где живет счастье". Эти киноработы были популярны в 2000-х на украинском телевидении. Однако многие актеры разочаровали своей молчаливой позицией или поддержкой войны России против Украины. Например, актриса "Кармелиты" Юлия Зимина.

"Телеграф" расскажет больше о карьере Анны Снаткиной, и что она говорит о войне страны-оккупанта против нашего государства.

Анна Снаткина — биография

Анна Снаткина родилась в 1983 году в Москве. С детства занималась спортивной гимнастикой и аэробикой. В общей сложности Снаткина посвятила спорту 13 лет. Ей удалось получить взрослый разряд по гимнастике.

После просмотра фильма "Хранитель" из Уитни Хьюстон Анна решила стать актрисой. Она училась в институте кинематографии, а также овладевала фехтованием. Снаткина начала сниматься в сериалах еще во время учебы. Первыми киноработами с участием актрисы стали "Участок", "Боец", "Московская сага".

Анна Снаткина в сериале "Участок"

Масштабную популярность приобрела благодаря сериалу "Обреченная стать звездой". В нем речь шла о провинциальной девушке Жене Азариной, которая мечтала попасть в шоу-бизнес. Однако на пути к славе девушка сталкивалась с разными препятствиями. Снаткину избрали на главную роль из 200 претенденток.

Снаткина снималась в сериале "Обреченная стать звездой"

Позже Анна появилась в ленте "Пушкин. Последняя дуэль", где сыграла жену русского поэта Наталью Гончарову. Для этой роли она похудела на 10 килограммов и весила 51 килограмм при росте в 167 сантиметров.

В 207 году Снаткина сыграла одну из главных ролей в сериале "Татьянин день". Он был популярен в Украине, когда большинство телевизионного пространства заполнялось российским продуктом. В киноработе говорится о любовном треугольнике между двумя женщинами и мужчиной.

Снаткина играла в сериале "Татьятин день"

Кроме этого, Снаткина играла в таких фильмах и сериалах, как "Вера, Надежда, Любовь", "Когда на юг улетят журавли…", "На солнечной стороне улицы", "Не плачь по мне, Аргентино", "Полицейский участок".

Снаткина играла во многих сериалах

Снаткину хорошо помнят в Украине

В 2016 году Снаткина пробовала себя в политике. Она баллотировалась в Госдуму страны-оккупанта от путинской партии "Единая Россия".

Что говорит Анна Снаткина о войне

Анна Снаткина публично не высказывалась о полномасштабном вторжении России в Украину. Она говорит, что "искусство вне политики", умалчивая о том, что Россия стирает с лица земли украинские города.

Снаткина молчит о войне

В одном из интервью Анна сказала, что в России есть "враги", вероятно, имея в виду Украину. Хотя она не сказала, что страна-агрессора вторглась в независимое государство и убивает украинцев. В то же время актриса отметила, что у России есть "друзья", поскольку "достойна этого". Поэтому, по всей вероятности, Анна поддерживает войну против Украины.

Снаткина считает, что у России есть "враги"

"У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. Мне очень радостно, что у нас есть друзья, потому что наша страна этого достойна, безусловно. Мне кажется, искусство должно быть вне политики", — сказала она.

Так выглядит сейчас Анна Снаткина

В настоящее время актриса продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах, а также играет в театре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса Татьяна Лазарева. К моменту начала полномасштабной войны она находилась в Киеве.