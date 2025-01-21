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Считает Россию "великой и могущественной страной": что говорит о войне актриса "Татьяниного дня" Снаткина

Автор
Виктория Козар
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Что говорит о войне Анна Снаткина
Что говорит о войне Анна Снаткина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Снаткина поддерживает путинский режим

Анна Снаткина — российская актриса, которая снималась в сериалах "Татьянин день", "Обреченная стать звездой", "Туда, где живет счастье". Эти киноработы были популярны в 2000-х на украинском телевидении. Однако многие актеры разочаровали своей молчаливой позицией или поддержкой войны России против Украины. Например, актриса "Кармелиты" Юлия Зимина.

"Телеграф" расскажет больше о карьере Анны Снаткиной, и что она говорит о войне страны-оккупанта против нашего государства.

Анна Снаткина — биография

Анна Снаткина родилась в 1983 году в Москве. С детства занималась спортивной гимнастикой и аэробикой. В общей сложности Снаткина посвятила спорту 13 лет. Ей удалось получить взрослый разряд по гимнастике.

После просмотра фильма "Хранитель" из Уитни Хьюстон Анна решила стать актрисой. Она училась в институте кинематографии, а также овладевала фехтованием. Снаткина начала сниматься в сериалах еще во время учебы. Первыми киноработами с участием актрисы стали "Участок", "Боец", "Московская сага".

Анна Снаткина в кино
Анна Снаткина в сериале "Участок"

Масштабную популярность приобрела благодаря сериалу "Обреченная стать звездой". В нем речь шла о провинциальной девушке Жене Азариной, которая мечтала попасть в шоу-бизнес. Однако на пути к славе девушка сталкивалась с разными препятствиями. Снаткину избрали на главную роль из 200 претенденток.

Снаткина "Обреченная стать звездой"
Снаткина снималась в сериале "Обреченная стать звездой"

Позже Анна появилась в ленте "Пушкин. Последняя дуэль", где сыграла жену русского поэта Наталью Гончарову. Для этой роли она похудела на 10 килограммов и весила 51 килограмм при росте в 167 сантиметров.

В 207 году Снаткина сыграла одну из главных ролей в сериале "Татьянин день". Он был популярен в Украине, когда большинство телевизионного пространства заполнялось российским продуктом. В киноработе говорится о любовном треугольнике между двумя женщинами и мужчиной.

Снаткина в "Татьятин день"
Снаткина играла в сериале "Татьятин день"

Кроме этого, Снаткина играла в таких фильмах и сериалах, как "Вера, Надежда, Любовь", "Когда на юг улетят журавли…", "На солнечной стороне улицы", "Не плачь по мне, Аргентино", "Полицейский участок".

Анна Снаткина актриса
Снаткина играла во многих сериалах
Анна Снаткина
Снаткину хорошо помнят в Украине

В 2016 году Снаткина пробовала себя в политике. Она баллотировалась в Госдуму страны-оккупанта от путинской партии "Единая Россия".

Что говорит Анна Снаткина о войне

Анна Снаткина публично не высказывалась о полномасштабном вторжении России в Украину. Она говорит, что "искусство вне политики", умалчивая о том, что Россия стирает с лица земли украинские города.

Что говорит Анна Снаткина о войне в Украине
Снаткина молчит о войне

В одном из интервью Анна сказала, что в России есть "враги", вероятно, имея в виду Украину. Хотя она не сказала, что страна-агрессора вторглась в независимое государство и убивает украинцев. В то же время актриса отметила, что у России есть "друзья", поскольку "достойна этого". Поэтому, по всей вероятности, Анна поддерживает войну против Украины.

Снаткина о войне России против Украины
Снаткина считает, что у России есть "враги"

"У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. Мне очень радостно, что у нас есть друзья, потому что наша страна этого достойна, безусловно. Мне кажется, искусство должно быть вне политики", — сказала она.

Анна Снаткина где сейчас
Так выглядит сейчас Анна Снаткина

В настоящее время актриса продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах, а также играет в театре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса Татьяна Лазарева. К моменту начала полномасштабной войны она находилась в Киеве.

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#Деятельность #Анна Снаткина