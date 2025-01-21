Вважає Росію "великою та могутньою країною": що каже про війну акторка "Татьяниного дня" Снаткіна

Снаткіна підтримує путінський режим

Анна Снаткіна — російська акторка, яка знімалась у серіалах "Тетянин день", "Приречена стати зіркою", "Туди, де живе щастя". Ці кінороботи були популярними у 2000-х на українському телебаченні. Однак, чимало акторів розчарували своєю мовчазною позицією чи підтримкою війни Росії проти України. Наприклад, акторка "Кармеліти" Юлія Зіміна.

"Телеграф" розповість більше про кар'єру Анни Снаткіної, і що вона каже про війну країни-окупантки проти нашої держави.

Анна Снаткіна — біографія

Анна Снаткіна народилась у 1983 році у Москві. З дитинства займалась спортивною гімнастикою та аеробікою. Загалом Снаткіна присвятила спорту 13 років. Їй вдалося здобути дорослий розряд із гімнастики.

Після перегляду стрічки "Охоронець" з Вітні Х'юстон Анна вирішила стати акторкою. Вона навчалась в інституті кінематографії, а також опановувала фехтування. Снаткіна почала зніматися у серіалах ще під час навчання. Першими кінороботами за участі акторки стали "Дільниця", "Боєць", "Московська сага".

Анна Снаткіна у серіалі "Дільниця"

Натомість масштабну популярність здобула завдяки серіалу "Приречена стати зіркою". У ньому йшлося про провінційну дівчину Женю Азаріну, яка мріяла потрапити у шоубізнес. Однак на шляху до слави дівчина зіштовхувалась з різними перешкодами. Снаткіну обрали на головну роль з-поміж 200 претенденток.

Снаткіна знімалась у серіалі "Приречена стати зіркою"

Пізніше Анна з'явилась у стрічці "Пушкін. Остання дуель", де зіграла дружину російського поета Наталю Гончарову. Для цієї ролі вона схудла на 10 кілограмів, і важила 51 кілограм при зрості у 167 сантиметрів.

У 207 році Снаткіна зіграла одну з головних ролей у серіалі "Тетянин день". Він був популярним в Україні, коли більшість телевізійного простору заповнювали російським продуктом. У кінороботі йдеться про любовний трикутник між двома жінками і чоловіком.

Снаткіна грала в серіалі "Тетятин день"

Крім цього, Снаткіна грала у таких фільмах і серіалах, як "Віра, Надія, Любов", "Коли на південь відлетять журавлі…", "На сонячному боці вулиці", "Не плач за мною, Аргентино", "Поліцейська дільниця".

Снаткіна грала у багатьох серіалах

Снаткіну добре пам'ятають в Україні

У 2016 році Снаткіна пробувала себе у політиці. Вона балотувалась до Держдуми країни-окупантки від путінської партії "Єдина Росія".

Що каже Анна Снаткіна про війну

Анна Снаткіна публічно не висловлювалась про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона каже, що "мистецтво поза політикою", замовчуючи те, що Росія стирає з лиця землі українські міста.

Снаткіна мовчить про війну

Натомість в одному з інтерв'ю Анна сказала, що в Росії є "вороги", ймовірно, маючи на увазі Україну. Хоча вона не сказала, що країна-агресорка вторглась в незалежну державу і вбиває українців. Водночас акторка зазначила, що Росія має "друзів", оскільки "гідна цього". Тому, цілком ймовірно, що Анна підтримує війну проти України.

Снаткіна вважає, що Росія має "ворогів"

"У будь-якої людини є друзі, є вороги, і також це стосується нашої великої могутньої країни. Мені дуже радісно, ​​що у нас є друзі, бо наша країна цього гідна, безперечно. Мені здається, мистецтво має бути поза політикою", — сказала вона.

Так виглядає зараз Анна Снаткіна

Зараз акторка продовжує зніматися у російських фільмах і серіалах, а також грає у театрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка Тетяна Лазарєва. На момент початку повномасштабної війни вона перебувала у Києві.