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Вважає Росію "великою та могутньою країною": що каже про війну акторка "Татьяниного дня" Снаткіна

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Що каже про війну Анна Снаткіна
Що каже про війну Анна Снаткіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Снаткіна підтримує путінський режим

Анна Снаткіна — російська акторка, яка знімалась у серіалах "Тетянин день", "Приречена стати зіркою", "Туди, де живе щастя". Ці кінороботи були популярними у 2000-х на українському телебаченні. Однак, чимало акторів розчарували своєю мовчазною позицією чи підтримкою війни Росії проти України. Наприклад, акторка "Кармеліти" Юлія Зіміна.

"Телеграф" розповість більше про кар'єру Анни Снаткіної, і що вона каже про війну країни-окупантки проти нашої держави.

Анна Снаткіна — біографія

Анна Снаткіна народилась у 1983 році у Москві. З дитинства займалась спортивною гімнастикою та аеробікою. Загалом Снаткіна присвятила спорту 13 років. Їй вдалося здобути дорослий розряд із гімнастики.

Після перегляду стрічки "Охоронець" з Вітні Х'юстон Анна вирішила стати акторкою. Вона навчалась в інституті кінематографії, а також опановувала фехтування. Снаткіна почала зніматися у серіалах ще під час навчання. Першими кінороботами за участі акторки стали "Дільниця", "Боєць", "Московська сага".

Анна Снаткіна в кіно
Анна Снаткіна у серіалі "Дільниця"

Натомість масштабну популярність здобула завдяки серіалу "Приречена стати зіркою". У ньому йшлося про провінційну дівчину Женю Азаріну, яка мріяла потрапити у шоубізнес. Однак на шляху до слави дівчина зіштовхувалась з різними перешкодами. Снаткіну обрали на головну роль з-поміж 200 претенденток.

Снаткіна "Приречена стати зіркою"
Снаткіна знімалась у серіалі "Приречена стати зіркою"

Пізніше Анна з'явилась у стрічці "Пушкін. Остання дуель", де зіграла дружину російського поета Наталю Гончарову. Для цієї ролі вона схудла на 10 кілограмів, і важила 51 кілограм при зрості у 167 сантиметрів.

У 207 році Снаткіна зіграла одну з головних ролей у серіалі "Тетянин день". Він був популярним в Україні, коли більшість телевізійного простору заповнювали російським продуктом. У кінороботі йдеться про любовний трикутник між двома жінками і чоловіком.

Снаткіна в "Тетятин день"
Снаткіна грала в серіалі "Тетятин день"

Крім цього, Снаткіна грала у таких фільмах і серіалах, як "Віра, Надія, Любов", "Коли на південь відлетять журавлі…", "На сонячному боці вулиці", "Не плач за мною, Аргентино", "Поліцейська дільниця".

Анна Снаткіна акторка
Снаткіна грала у багатьох серіалах
Анна Снаткіна
Снаткіну добре пам'ятають в Україні

У 2016 році Снаткіна пробувала себе у політиці. Вона балотувалась до Держдуми країни-окупантки від путінської партії "Єдина Росія".

Що каже Анна Снаткіна про війну

Анна Снаткіна публічно не висловлювалась про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона каже, що "мистецтво поза політикою", замовчуючи те, що Росія стирає з лиця землі українські міста.

Що каже Анна Снаткіна про війну в Україні
Снаткіна мовчить про війну

Натомість в одному з інтерв'ю Анна сказала, що в Росії є "вороги", ймовірно, маючи на увазі Україну. Хоча вона не сказала, що країна-агресорка вторглась в незалежну державу і вбиває українців. Водночас акторка зазначила, що Росія має "друзів", оскільки "гідна цього". Тому, цілком ймовірно, що Анна підтримує війну проти України.

Снаткіна про війну Росії проти України
Снаткіна вважає, що Росія має "ворогів"

"У будь-якої людини є друзі, є вороги, і також це стосується нашої великої могутньої країни. Мені дуже радісно, ​​що у нас є друзі, бо наша країна цього гідна, безперечно. Мені здається, мистецтво має бути поза політикою", — сказала вона.

Анна Снаткіна де зараз
Так виглядає зараз Анна Снаткіна

Зараз акторка продовжує зніматися у російських фільмах і серіалах, а також грає у театрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка Тетяна Лазарєва. На момент початку повномасштабної війни вона перебувала у Києві.

Теги:
#Діяльність #Анна Снаткіна