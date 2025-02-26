Была звездой в 90-х: куда исчезла солистка группы "Аква Вита" Филатова и где она сейчас

Коллектив был мегаизвестным и дошел до финала на фестивале "Красная рута"

Группа "Аква Вита" стала одним из символов украинской поп-музыки в 90-х. Солистка Ирина Филатова покорила слушателей нежным голосом и искренними эмоциями, сделав коллектив узнаваемым и любимым среди поклонников. Раньше мы рассказывали, где сейчас секс-символ 90-х Карина Плай.

Ирина стала тогда настоящей звездой. "Телеграф" решил вспомнить историю группы "Аква Вита" и выяснить, где сейчас Филатова.

Что известно о группе "Аква Вита"

Основатель группы стал Игорь Балан – один из его участников. Первоначально коллегой певца была Наталья Лучникова. Первое выступление состоялось 19 сентября 1993 — на праздновании Дня города Кропивницкого.

В следующем вышел первый альбом группы. Они клали на музыку стихи украинских поэтов и быстро стали популярны. После того как группа дошла до финала на конкурсе "Червона рута", Лучникова решила покинуть коллектив. В это время солисткой стала Ирина Филатова.

Этот состав стал "золотым". Через несколько лет на "Красную руту" Балан уехал с Филатовой. Коллектив представил наиболее оригинальную музыку, а солистка получила награду за "За самый оригинальный вокал в танцевальном жанре".

Как и многие популярные исполнители того времени, "Аква Вита" заключила контракт с художественным агентством "Территория А". Уже в 1994 году группа выпустила свой дебютный альбом "Несказанные слова".

Ирина Филатова

Где сейчас Ирина Филатова

После распада "Аква Виты" Ирина Филатова создала собственную группу под названием "Phila", однако проект не добился значительного успеха. Одно время она работала на борту авиалайнеров.

В конце 2011 года Ирина Филатова приняла участие в шоу "Голос країни", однако не смогла пройти этап "слепых прослушиваний", поскольку к тому моменту судьи уже почти укомплектовали свои команды.

Летом 2012 года она попробовала свои силы в проекте Х-Фактор, успешно прошла кастинг, но выбыла во время испытаний в тренировочном лагере. Чем именно она занимается сейчас – неизвестно.

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