Була зіркою в 90-х: куди зникла солістка гурту "Аква Віта" Філатова і де вона зараз

Колектив був мегавідомим і дійшов до фіналу на фестивалі "Червона рута"

Гурт "Аква Віта" став одним і символів української поп-музики у 90-х. Солістка Ірина Філатова підкорила слухачів ніжним голосом і щирими емоціями, зробивши колектив упізнаваним та улюбленим серед шанувальників. Раніше ми розповідали, де зараз секс-символ 90-х Карина Плай.

Ірина стала тоді справжньою зіркою. "Телеграф" вирішив пригадати історію гурту "Аква Віта" і з’ясувати, де зараз Філатова.

Що відомо про гурт "Аква Віта"

Засновник гурту став Ігор Балан — один із його учасників. Спочатку колегою співака була Наталія Лучнікова. Перший виступ відбувся 19 вересня 1993 року — на святкуванні Дня міста Кропивницького.

Наступного вийшов перший альбом гурту. Вони клали на музику вірші українських поетів і швидко стали популярними. Після того, як гурт дійшов до фіналу на конкурсі "Червона рута", Лучнікова вирішила покинути колектив. Саме тоді солісткою стала Ірина Філатова.

Цей склад став "золотим". Через кілька років на "Червону руту" Балан поїхав із Філатовою. Колектив представив найбільш оригінальну музику, а солістка отримала нагороду за "За найоригінальніший вокал у танцювальному жанрі".

Як і багато популярних виконавців того часу, "Аква Віта" уклала контракт із мистецькою агенцією "Територія А". Вже у 1994 році гурт випустив свій дебютний альбом "Несказані слова".

Ірина Філатова

Де зараз Ірина Філатова

Після розпаду "Аква Віти" Ірина Філатова створила власний гурт під назвою "Phila", проте проєкт не досяг значного успіху. Певний час вона працювала на борту авіалайнерів.

Наприкінці 2011 року Ірина Філатова взяла участь у шоу "Голос країни", проте не змогла пройти етап "сліпих прослуховувань", оскільки на той момент судді вже майже укомплектували свої команди.

Влітку 2012 року вона спробувала свої сили в проєкті "Х-Фактор", успішно пройшла кастинг, але вибула під час випробувань у тренувальному таборі. Чим саме вона займається зараз – достеменно невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка 90-х Ольга Юнакова. Вона здобувала призові місця на фестивалях "Червона рута" і "Таврійські ігри".