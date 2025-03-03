Какая разница, какой костюм? На "Оскаре" тонко потроллили перепалку Трампа и Зеленского (видео)

В сети появились кадры с церемонии награждения премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе 2 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Так, лучшим фильмом была признана картина "Анора" о "загадочной русской душе", что вызвало неоднозначную реакцию украинцев. А тем временем на самой церемонии не обошлось без курьезов.

Так, например, в сети появились кадры перепалки ведущего церемонии Конана О'Брайена и актера Адама Сэндлера. Дело в том, что звезда комедий пришел на светское мероприятие, проигнорировав дресс-код голливудского бомонда. Он прибыл на церемонию в спортивном луке — шортах, кроссах и голубой толстовке с капюшоном.

Адам Сэндлер. Фото: Getty Images

Ведущий церемонии Конан О'Брайен, выступая со сцены, обратил внимание на отличающийся вид Адама Сэндлера и просил у него, почему тот не в костюме. Это была некая отсылка до недавней перепалки в Белом доме Трампа и Зеленского, когда президенту Украину поставили тот же вопрос о костюме.

"Ты знаешь мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. И мне наплевать, как я одет или нет. Мои шорты и моя удобная кофта так тебя тронули, что ты решил унизить меня перед публикой. Ну, извини!", — ответил Сэндлер на претензию ведущего.

А потом актер сделал нечто невероятное. Он в голубой толстовке подбежал к актеру Тимоти Шаламе, который был в желтом костюме, и крепко обнял его, намекая на украинский флаг.

Адам Сэндлер. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про актера Юру Борисова из "Аноры", которая взяла пять "Оскаров". Пытался быть хорошим русским.