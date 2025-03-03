Яка різниця, який костюм? На "Оскарі" тонко потролили перепалку Трампа і Зеленського (відео)

У мережі з’явилися кадри із церемонії нагородження премії "Оскар"

У Лос-Анджелесі 2 березня відбулася 97-а церемонія нагородження премії "Оскар". Так, найкращим фільмом було визнано картину "Анора" про "загадкову російську душу", що викликало неоднозначну реакцію українців. А тим часом на самій церемонії не обійшлося без курйозів.

Так, наприклад, у мережі з’явилися кадри суперечки ведучого церемонії Конана О’Браєна та актора Адама Сендлера. Справа в тому, що зірка комедій прийшов на світський захід, проігнорувавши дрес-код голлівудського бомонду. Він прибув на церемонію у спортивному луці — шортах, кросах та блакитній толстовці з капюшоном.

Адам Сендлер. Фото: Getty Images

Ведучий церемонії Конан О’Брайєн, виступаючи зі сцени, звернув увагу на вигляд Адама Сендлера і запитав у нього, чому той не в костюмі. Це була така собі відсилка до недавньої суперечки у Білому домі Трампа та Зеленського, коли президенту Україну поставили те саме запитання про костюм.

"Ти знаєш мені подобається, як я виглядаю, тому що я хороша людина. І мені начхати, як я одягнений чи ні. Мої шорти і моя зручна кофта так тебе зачепили, що ти вирішив принизити мене перед публікою. Ну, вибач!", — відповів Сендлер на претензію ведучого.

А потім актор зробив щось неймовірне. Він у блакитній толстовці підбіг до актора Тімоті Шаламе, який був у жовтому костюмі, і міцно обійняв його, натякаючи на український прапор.

Адам Сендлер. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про актора Юру Борисова з "Анори", яка взяла п’ять "Оскарів". Намагався бути хорошим руским.