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В 18 лет испортила лицо пластикой и разъезжает по курортам: внучка покойного Маслякова кардинально сменила имидж

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Как выглядит внучка ведущего Александра Маслякова
Как выглядит внучка ведущего Александра Маслякова. Фото Колаж "Телеграфа"

Девушка любит экспериментировать со своей внешностью

Единственная внучка покойного пропутинского телеведущего Александра Маслякова, который скончался 8 сентября, Таисия Маслякова часто становится объектом критики и насмешек из-за своей внешности. Девушке в прошлом году исполнилось 18 лет, но подписчики постоянно отмечают, что выглядит Таисия гораздо старше.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась внучка покойного ведущего "КВН" и чем занимается. Мы узнали некоторые факты из жизни Таисии Масляковой.

Таисия Маслякова — что известно о внучке Александра Маслякова

Внучка покойного ведущего "КВН" Таисия часто присутствовала вместе с дедушкой на выступлениях юмористических команд, но всегда смотрела на происходящее с серьезным лицом, за это ее прозвали "Царевна Несмеяна".

Александр Масляков со своей внучкой
Александр Масляков со своей внучкой

Александр Масляков хотел, чтобы его наследница продолжала семейное дело, поэтому в 11 лет Таисия стала ведущей "Детского КВН", но после двух сезонов пропала с экранов.

Таисия Маслякова
Таисия Маслякова была ведущей "Детского КВН"

А когда появилась вновь на телевидении, то удивила сменой внешности. Поклонники были озадачены тем, что произошло с милой девочкой. С 15 лет Таисию начали подозревать в пластике, потому что ее внешность менялась едва ли не каждый месяц, а лицо становилось неестественно взрослым, учитывая ее юный возраст.

Таисия Маслякова
Внучку Маслякова с 15 лет подозревают в пластике

Как сейчас выглядит внучка Александра Маслякова и чем занимается

В этом году Таисии Масляковой исполнится 19 лет. Известно, что она учится в МГИМО на факультет управления и политики. Девушка выбрала кафедру государственного управления.

Таисия Маслякова
Таисия Маслякова со своим звездным дедушкой

На своей странице в Instagram Таисия делится моментами беззаботной жизни, она часто куролесит по престижным курортам. В 2024 году она публиковала фотографии из Турции, ОАЭ и Мальдивских островов.

Таисия Маслякова
Таисия Маслякова любит путешестовать по дорогим курортам

Также внучка покойного путиниста Александра Маслякова часто экспериментирует с внешностью, она была русой, блондинкой и шатенкой. Недавно Таисия снова удивила сменой имиджа — звездная наследница стала брюнеткой, изменила форму бровей и попробовала более темные оттенки в макияже.

В сети девушку очень часто критикуют, но она старается не обращать внимание на хейт. Фолловеры пишут, что Таисия выглядит не на 18, а на 40-45 лет, отмечая, что она выглядит даже старше своей матери Ангелины Масляковой.

Таисия Маслякова
Как изменилась Таисия Маслякова

Сама Таисия отрицает, что делала пластику, хотя перемены в ее внешности весьма заметные. Пластические хирурги предполагают, что звездная внучка, вероятно, удалила жировые мешки под глазами, а также подтянула брови, изменила форму носа и избавилась от "комков Биша" (корректирование линии щек и выделение скул).

Таисия Маслякова
Таисию Маслякову критикуют за "слишком взрослую" внешность

"Телеграф" писал ранее, кому достанутся сотни миллионов наследства покойного Маслякова. Он владел империей "КВН", элитным жильем и парком дорогих автомобилей.

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