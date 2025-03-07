В 18 лет испортила лицо пластикой и разъезжает по курортам: внучка покойного Маслякова кардинально сменила имидж

Девушка любит экспериментировать со своей внешностью

Единственная внучка покойного пропутинского телеведущего Александра Маслякова, который скончался 8 сентября, Таисия Маслякова часто становится объектом критики и насмешек из-за своей внешности. Девушке в прошлом году исполнилось 18 лет, но подписчики постоянно отмечают, что выглядит Таисия гораздо старше.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась внучка покойного ведущего "КВН" и чем занимается. Мы узнали некоторые факты из жизни Таисии Масляковой.

Таисия Маслякова — что известно о внучке Александра Маслякова

Внучка покойного ведущего "КВН" Таисия часто присутствовала вместе с дедушкой на выступлениях юмористических команд, но всегда смотрела на происходящее с серьезным лицом, за это ее прозвали "Царевна Несмеяна".

Александр Масляков со своей внучкой

Александр Масляков хотел, чтобы его наследница продолжала семейное дело, поэтому в 11 лет Таисия стала ведущей "Детского КВН", но после двух сезонов пропала с экранов.

Таисия Маслякова была ведущей "Детского КВН"

А когда появилась вновь на телевидении, то удивила сменой внешности. Поклонники были озадачены тем, что произошло с милой девочкой. С 15 лет Таисию начали подозревать в пластике, потому что ее внешность менялась едва ли не каждый месяц, а лицо становилось неестественно взрослым, учитывая ее юный возраст.

Внучку Маслякова с 15 лет подозревают в пластике

Как сейчас выглядит внучка Александра Маслякова и чем занимается

В этом году Таисии Масляковой исполнится 19 лет. Известно, что она учится в МГИМО на факультет управления и политики. Девушка выбрала кафедру государственного управления.

Таисия Маслякова со своим звездным дедушкой

На своей странице в Instagram Таисия делится моментами беззаботной жизни, она часто куролесит по престижным курортам. В 2024 году она публиковала фотографии из Турции, ОАЭ и Мальдивских островов.

Таисия Маслякова любит путешестовать по дорогим курортам

Также внучка покойного путиниста Александра Маслякова часто экспериментирует с внешностью, она была русой, блондинкой и шатенкой. Недавно Таисия снова удивила сменой имиджа — звездная наследница стала брюнеткой, изменила форму бровей и попробовала более темные оттенки в макияже.

В сети девушку очень часто критикуют, но она старается не обращать внимание на хейт. Фолловеры пишут, что Таисия выглядит не на 18, а на 40-45 лет, отмечая, что она выглядит даже старше своей матери Ангелины Масляковой.

Как изменилась Таисия Маслякова

Сама Таисия отрицает, что делала пластику, хотя перемены в ее внешности весьма заметные. Пластические хирурги предполагают, что звездная внучка, вероятно, удалила жировые мешки под глазами, а также подтянула брови, изменила форму носа и избавилась от "комков Биша" (корректирование линии щек и выделение скул).

Таисию Маслякову критикуют за "слишком взрослую" внешность

"Телеграф" писал ранее, кому достанутся сотни миллионов наследства покойного Маслякова. Он владел империей "КВН", элитным жильем и парком дорогих автомобилей.