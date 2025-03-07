У 18 років зіпсувала обличчя пластикою і роз’їжджає курортами: онука покійного Маслякова кардинально змінила імідж

Дівчина любить експериментувати зі своєю зовнішністю

Єдина онука покійного пропутінського телеведучого Олександра Маслякова, який помер 8 вересня, Таїсія Маслякова часто стає об’єктом критики та глузувань через свою зовнішність. Дівчині минулого року виповнилося 18 років, але підписники постійно зазначають, що Таїсія виглядає набагато старшою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася внучка покійного ведучого "КВК" і чим займається. Ми дізналися деякі факти з життя Таїсії Маслякової.

Таїсія Маслякова — що відомо про онуку Олександра Маслякова

Внучка покійного ведучого "КВК" Таїсія часто була присутня разом із дідусем на виступах гумористичних команд, але завжди дивилася на те, що відбувається на сцені з серйозним обличчям, за це її прозвали "Царівна Несміяна".

Олександр Масляков зі своєю онукою

Олександр Масляков хотів, щоб його спадкоємиця продовжувала сімейну справу, тому в 11 років Таїсія стала ведучою "Дитячого КВК", але після двох сезонів зникла з екранів.

Таїсія Маслякова була ведучою "Дитячого КВК"

А коли знову з’явилася на телебаченні, то здивувала зміною зовнішності. Шанувальники були спантеличені тим, що сталося з милою дівчинкою. З 15 років Таїсію почали підозрювати в пластиці, тому що її зовнішність змінювалася майже кожен місяць, а обличчя ставало неприродно дорослим, враховуючи її юний вік.

Внучку Маслякова з 15 років підозрюють у пластиці

Як зараз виглядає онука Олександра Маслякова і чим займається

Цього року Таїсії Масляковій виповниться 19 років. Відомо, що вона навчається у МДІМВ на факультеті управління та політики. Дівчина вибрала кафедру державного управління.

Таїсія Маслякова зі своїм зірковим дідусем

На своїй сторінці в Instagram Таїсія ділиться моментами безтурботного життя, вона часто подорожує престижними курортами. У 2024 році вона публікувала фотографії з Туреччини, ОАЕ та Мальдівських островів.

Таїсія Маслякова любить подорожувати дорогими курортами

Також онука покійного путініста Олександра Маслякова часто експериментує із зовнішністю, вона була русою, білявкою та шатенкою. Нещодавно Таїсія знову здивувала зміною іміджу — зіркова спадкоємиця стала брюнеткою, змінила форму брів і стала обирати темніші відтінки у макіяжі.

У мережі дівчину дуже часто критикують, але вона намагається не зважати на хейт. Фоловери пишуть, що Таїсія виглядає не на 18, а на 40-45 років, відзначаючи, що вона виглядає навіть старшою за свою матір Ангеліну Маслякову.

Як змінилася Таїсія Маслякова

Сама Таїсія заперечує, що робила пластику, хоча зміни у її зовнішності дуже помітні. Пластичні хірурги припускають, що зіркова онука, ймовірно, видалила жирові мішки під очима, а також підтягнула брови, змінила форму носа і позбавилася "грудок Біша" (коригування лінії щік і виділення вилиць).

Таїсію Маслякову критикують за "занадто дорослу" зовнішність

"Телеграф" писав раніше, кому дістануться сотні мільйонів спадщини покійного Маслякова. Він володів імперією "КВК", елітним житлом та парком дорогих автомобілів.