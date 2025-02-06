Дітей путіністу подарувала третя дружина: як виглядають спадкоємці Кобзона і де вони зараз

Син і дочка Кобзона давно завели власні сім’ї

Російському артисту Йосипу Кобзону, який зрадив нашу країну, приписували безліч романів, але офіційно у шлюбі він був тричі. І лише остання дружина Нінель Дризіна подарувала йому двох спадкоємців.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає син та дочка путініста Кобзона і де вони зараз. Ми з’ясували, чим займаються його спадкоємці.

Що відомо про особисте життя Йосипа Кобзона

У путініста Йосипа Кобзона було досить насичене особисте життя. Першою його дружиною була співачка Вероніка Круглова, союз з якою тривала лише два роки, а другою дружиною стала Людмила Гурченко. Їхній шлюб із Кобзоном виявився нетривалим, складним і бездітним.

У 1971 році Кобзон знову пішов під вінець, його обраницею стала Нінель (Неллі) Дризіна. Через три роки після весілля жінка подарувала артистові сина Андрія, а ще за два роки у них народилася донька Наталія.

Йосип Кобзон та Неллі в молодості

Який вигляд має син Йосипа Кобзона і чим займається

Андрій у дитинстві не вирізнявся зразковою поведінкою, оскільки його вихованням особливо ніхто не займався. Батько був весь час у роз’їздах, а мама більше часу приділяла маленькій дочці. А коли Наталка підросла, то Нінель почала супроводжувати Кобзона у його поїздках, а дітей вони залишали на няню.

Йосип Кобзон із другою дружиною

Жінка намагалася прищепити Андрію навички правильного спілкування та етикету, але це давалося важко. Тільки у старших класах син Кобзона взяв себе в руки і зміг нормально закінчити школу.

Йосип Кобзон із дружиною та дітьми

Потім батьки відправили його на навчання до Лондона, але там Андрій провчився лише три дні. Юнака помітив Володимир Співаков і переконав Кобзона, що його син має талант до музики, який потрібно розвивати.Тоді Андрія відправили до музичного інституту у Голлівуді.

Спочатку син путініста активно розвивався у цьому напрямі, грав на барабанах у групі "Неділя", потім перейшов до колективу "Моральний кодекс". А у 90-ті роки Андрій вирішив зайнятися бізнесом, спочатку він відкрив клуб "Джусто", потім ювелірний магазин та ресторан.

У 19 років він закохався в дівчину Катерину Полянську, яка стала його дружиною, а в 1999 народила йому дочку Поліну, а через два роки — доньку Аніту. Але незабаром їх шлюб розпався.

Син Кобзона з першою дружиною Катериною

Другою дружиною сина Кобзона стала кореянка Анастасія Цой, яка працювала акторкою та моделлю. І коли стало відомо про її вагітність, Андрій познайомив дівчину із батьками. У 2008 році у пари народився син Михайло, а через чотири роки Андрій та Анастасія вирішили розійтися.

Син Андрія з другою дружиною Анастасією

Відомо, що останнім часом син зрадника займається ріелторським бізнесом, а також розширює мережу своїх ресторанів. Вільний час намагається проводити зі своїми трьома дітьми.

Син Андрій із другою дружиною Анастасією та дітьми

Як виглядає дочка Йосипа Кобзона

Молодша спадкоємиця Кобзона здобула професію в МДІМВ і деякий час працювала прессекретарем модельєра Валентина Юдашкіна. Потім Наталія одружилася з австралійським юристом Юрієм Раппопортом, з яким її познайомив батько.

Дочка зрадника Йосипа Кобзона

Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко, Юрій зробив Наталі пропозицію руки та серця через тиждень після першого побачення. Дочка Кобзона погодилася та поїхала з чоловіком жити до Лондона.

Дочка Кобзона зі своїм чоловіком Юрієм

Пара виховує чотирьох дітей: дочок Ідель, Мішель та Арнеллу-Марі, а також сина Альона-Джозефа.

Неллі Кобзон із онуками

Підвищений інтерес у преси завжди викликала Мішель Рапопорт, оскільки її називали улюбленою онукою артиста-зрадника. Дівчина навіть виступала з дідом на одній сцені, співаючи пісню "Старий клен".

У грудні 2024 року Мішель вийшла заміж за ізраїльського підприємця Бена Джорджа. Три роки тому дівчина закінчила Оксфордський університет та стала дипломованим юристом.

Внучка Кобзона Мішель

Що відомо про званого сина Кобзона

Нещодавно стало відомо, що у путініста був ще й званий син. Про це розповіла вдова Нінель. Зараз він живе у Вірменії й став уже солідним сивим чоловіком.

З’ясувалося, що звуть його Артак Товмасян і він відомий у Вірменії громадський діяч, який розпочав кар’єру автослюсарем на завезенні "ЕРАЗ", а далі став бізнесменом та меценатом. Також він колишній почесний консул Вірменії у Криму, радник голови Виконкому СНД.

Званий син Йосипа Кобзона

Немає жодних подробиць його усиновлення. Відомо лише, що Артак народився 1966 року, коли Кобзону було під тридцять років, і, швидше за все, в сім’ї артиста він з’явився вже у 15-річному віці.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про шлюб Гурченка та путініста Кобзона. Артист зрадив їй з подругою у новорічну ніч.