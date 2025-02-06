Детей путинисту подарила третья жена: как выглядят наследники Кобзона и где они сейчас

Сын и дочь Кобзона давно обзавелись собственными семьями

Российскому артисту Иосифу Кобзону, который предал нашу страну, приписывали множество романов, но официально в браке он состоял всего трижды. И только последняя жена Нинель Дризина подарила ему двоих наследников.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит сын и дочь путиниста Кобзона и где они сейчас. Мы выяснили, чем занимаются его наследники.

Что известно о личной жизни Иосифа Кобзона

У путиниста Иосифа Кобзона была довольно насыщенная личная жизнь. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, союз с которой продлился всего два года, а второй женой стала Людмила Гурченко. Их брак с Кобзоном оказался непродолжительным, сложным и бездетным.

В 1971 году Кобзон снова пошел под венец, его избранницей стала Нинель (Нелли) Дризиной. Спустя три года после свадьбы женщина подарила артисту сына Андрея, а еще через два года у них родилась дочь Наталья.

Иосиф Кобзон и Нелли в молодости

Как выглядит сын Иосифа Кобзона и чем занимается

Андрей в детстве не отличался примерным поведением, поскольку его воспитанием особо никто не занимался. Отец был все время в разъездах, а мама больше времени уделяла маленькой дочери. А когда Наташа подросла, то Нинель стала сопровождать Кобзона в его поездках, а детей они оставляли на няню.

Иосиф Кобзон со второй женой

Женщина пыталась привить Андрею навыки правильного общения и этикета, но это давалось с трудом. Только в старших классах сын Кобзона взял себя в руки и смог нормально окончить школу.

Иосиф Кобзон с женой и детьми

Затем родители отправили его на учебу в Лондон, но там Андрей проучился всего три дня. Юношу заметил Владимир Спиваков и убедил Кобзона, что у его сына талант к музыке, который нужно развивать. Тогда Андрея отправили в музыкальный институт в Голливуде.

Изначально сын путиниста активно развивался в этом направлении, играл на барабанах в группе "Воскресенье", затем перешел в коллектив "Моральный кодекс". А в 90-е годы Андрей решил заняться бизнесом, сначала он открыл клуб "Джусто", затем ювелирный магазин и ресторан.

В 19 лет он влюбился в девушку Екатерину Полянскую, которая стала его женой, а в 1999 году родила ему дочь Полину, а через два года — дочь Аниту. Но их вскоре брак распался.

Сын Кобзона с первой женой Екатериной

Второй женой сына Кобзона стала кореянка Анастасия Цой, которая работала актрисой и моделью. И когда стало известно о ее беременности, Андрея познакомил девушку с родителями. В 2008 году у пары родился сын Михаил, а через четыре года Андрей и Анастасия решили разойтись.

Сын Андрея со второй женой Анастасией

Известно, что в последнее время сын предателя занимается риелторским бизнесом, а также расширяет сеть своих ресторанов. Свободное время старается проводить со своими тремя детьми.

Сын Андрей со второй женой Анастасией и детьми

Как выглядит дочь Иосифа Кобзона

Младшая наследница Кобзона получила профессию в МГИМО и некоторые время работала пресс-секретарем модельера Валентина Юдашкина. Затем Наталья вышла замуж за австралийского юриста Юрия Раппопорта, с которым ее познакомил отец.

Дочь предателя Иосифа Кобзона

Их отношения развивались очень стремительно, Юрий сделал Наталье предложение руки и сердца спустя неделю после первого свидания. Дочь Кобзона согласилась и уехала с мужем жить в Лондон.

Дочь Кобзона со своим супругом Юрием

Пара воспитывает четверых детей: дочерей Идель, Мишель и Арнеллу-Мари, а также сына Алена-Джозефа.

Нелли Кобзон с внучками

Повышенный интерес у прессы всегда вызывала Мишель Рапопорт, поскольку ее называли любимой внучкой артиста-предателя. Девушка даже выступала с дедом на одной сцене, спев песню "Старый клен".

В декабре 2024 года Мишель вышла замуж за израильского предпринимателя Бена Джорджа. Три года назад девушка окончила Оксфордский университет и стала дипломированным юристом.

Внучка Кобзона Мишель

Что известно о приемном сыне Кобзона

Не так давно стало известно, что у путиниста был еще и приемный сын. Об этом рассказала его вдова Нинель. Сейчас он живет в Армении и стал уже солидным седым мужчиной.

Выяснилось, что зовут его Артак Товмасян и он известный в Армении общественный деятель, который начал карьеру автослесарем на завозе "ЕРАЗ", а дальше стал бизнесменом и меценатом. Также он бывший почетный консул Армении в Крыму, советник председателя Исполкома СНГ.

Приемный сын Иосифа Кобзона

Нет никаких подробностей его усыновления. Известно лишь, что Артак родился в 1966 году, когда Кобзону было под тридцать лет, и скорее всего, в семье артиста он появился уже в 15-летнем возрасте.

"Телеграф" писал ранее, что известно о браке Гурченко и путиниста Кобзона. Артист изменил ей с подругой в новогоднюю ночь.