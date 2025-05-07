В третий раз стал отцом и пропал из соцсетей: где сейчас и как выглядит актер "Дизель шоу" Александр Бережок

Александр Бережок с начала полномасштабной войны не ведет Instagram

Участник юмористической программы "Дизель шоу" Александр Бережок, как и его коллега Евгений Сморигин, продолжают выступать на сцене и поддерживать украинскую армию. Но в начале полномасштабной войны Александр взял длительную паузу в социальных сетях, поэтому у поклонников возникло немало вопросов.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Александр Бережок и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности из жизни юмориста.

Александр Бережок — что о нем известно

Украинский юморист родился в 1979 году в Николаеве, где окончил среднюю школу и стал студентом факультета "История и право" педагогического университета им. Сухомлинского. Во время учебы Александр начал играть в КВН и его команда "УЗИ" неоднократно была победителем Николаевской Лиги, а в 2002 году стала обладателем Кубка на Чемпионате Украины.

Александр Бережок начинал карьеру с КВН

Тогда Александр и познакомился со своими коллегой Егором Крутоголовым, с которым объединил команды КВН, чтобы выступать в Белорусской Лиге. Они заняли там второе место и стали активно развиваться в юмористическом направлении, принимая участие в других соревнованиях. Но вскоре команда "Дизель" прекратила свое существование.

Александр Бережок

Александр Бережок в поисках новых направлений деятельности работал тогда на разных должностях, в частности был заправщиком, помощником инженера и директором ресторана.

Поиски привели юмориста в Москву, где он работал в разных развлекательных проектах, а в 2008 году Александр вернулся в Киев и сначала работал как автор и сценарист "Квартала", а затем снимался в ситкоме "Такси" и был ведущим шоу "Замоченные" на ICTV.

Александр Бережок был ведущим шоу "Замоченные"

В 2015 году Александр получил первую роль в кино, сыграв следователя-коррупционера в фильме "Магнитский" и в этом же году вместе с Егором Крутоголовым и другими коллегами он создал юмористический проект "Дизель шоу".

Александр виртуозно перевоплощается на сцене в различные смешные образы, поэтому быстро завоевал популярность публики.

Александр Бережок стал звездой "Дизель шоу"

Где сейчас Александр Бережок и почему пропал из социальных сетей

До начала полномасштабной войны Александр активно вел страницу в Instagram, где освещал личные и рабочие моменты. Но затем пропал из социальных сетей, вызвав у поклонников много вопросов.

Александр Бережок пропал из соцсетей

Как потом рассказал сам юморист, полномасштабное вторжение России он застал дома вместе с семьей. Он видел и слышал первые взрывы, но принял решение никуда не выезжать.

"Мы даже не думали куда-то уезжать. Ведь, во-первых, это моя земля. Во-вторых, у меня большая семья, жена тогда была беременна. Поэтому было только одно решение — оставаться дома", — отметил участник "Дизель шоу".

Александр Бережок вместе с женой и детьми

Александр присоединился к теробороне и когда возле Черниговской области шли сильные бои, вместе с другими мужчинами он строил линию обороны. Но рассказывать об этом публично юморист не захотел.

"А зачем об этом говорить публично? Бегать и рассказывать: вот здесь я делаю это, здесь — другое. Не вижу смысла. Я понимаю, что люди хотят знать что-то больше, но я просто исполнял свой долг", — откровенно говорит актер.

Александр Бережок продолжает играть на сцене

А затем вместе с коллегами Александр продолжил активно принимать участие в концертах, которые были направлены на поддержку ВСУ. Сейчас юморист также выступает и радует поклонников новыми перевоплощениями на сцене.

В мае 2022 году Бережок в третий раз стал отцом. Жена Алена родила девочку, которую они назвали Ая. Также пара воспитывает двоих сыновей: Глеба и Лукьяна. Супруги вместе уже 12 лет.

Семья Александра Бережка

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов. Мы узнали некоторые подробности о карьере юмориста.