Втретє став батьком і зник із соцмереж: де зараз і як виглядає актор "Дизель шоу" Олександр Бережок

Олександр Бережок з початку повномасштабної війни не веде Instagram

Учасник гумористичної програми "Дизель шоу" Олександр Бережок, як і його колега Євген Сморигін, продовжують виступати на сцені та підтримувати українську армію. Але на початку повномасштабної війни Олександр взяв тривалу паузу у соціальних мережах, тому у шанувальників виникло чимало запитань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Олександр Бережок та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці з життя гумориста.

Олександр Бережок — що про нього відомо

Український гуморист народився 1979 року в Миколаєві, де закінчив середню школу та став студентом факультету "Історія та право" педагогічного університету ім. Сухомлинського. Під час навчання Олександр почав грати у КВК та його команда "ВЗІ" неодноразово була переможцем Миколаївської Ліги, а у 2002 році стала володарем Кубка на Чемпіонаті України.

Олександр Бережок розпочинав кар’єру з КВК

Тоді Олександр і познайомився зі своїм колегою Єгором Крутоголовим, з яким об’єднав команди КВК, щоб виступати в Білоруській Лізі. Вони посіли там друге місце і почали активно розвиватися у гумористичному напрямі, беручи участь в інших змаганнях. Але невдовзі команда "Дизель" припинила своє існування.

Олександр Бережок

Олександр Бережок у пошуках нових напрямків діяльності працював тоді на різних посадах, зокрема був заправником, помічником інженера та директором ресторану.

Пошуки привели гумориста до Москви, де він працював у різних розважальних проєктах, а у 2008 році Олександр повернувся до Києва і спочатку працював як автор та сценарист "Кварталу", а потім знімався у ситкомі "Таксі" і був ведучим шоу "Замочені" на ICTV.

Олександр Бережок був ведучим шоу "Замочені"

У 2015 році Олександр отримав першу роль у кіно, зігравши слідчого-корупціонера у фільмі "Магнітський" і цього ж року разом із Єгором Крутоголовим та іншими колегами він створив гумористичний проєкт "Дизель шоу".

Олександр віртуозно перетворюється на сцені в різні смішні образи, тому швидко завоював популярність публіки.

Олександр Бережок став зіркою "Дизель шоу"

Де зараз Олександр Бережок і чому зник із соціальних мереж

До початку повномасштабної війни Олександр активно вів сторінку в Instagram, де висвітлював особисті та робочі моменти. Але потім зник із соціальних мереж, викликавши у шанувальників багато питань.

Олександр Бережок зник із соцмереж

Як потім розповів сам гуморист, повномасштабне вторгнення Росії він застав удома разом із сім’єю. Він бачив і чув перші вибухи, але вирішив нікуди не виїжджати.

"Ми навіть не думали кудись їхати. Адже, по-перше, це моя земля. По-друге, у мене велика родина, дружина тоді була вагітна. Тому було лише одне рішення — залишатися вдома", — зазначив учасник "Дизель шоу".

Олександр Бережок разом із дружиною та дітьми

Олександр приєднався до тероборони й коли біля Чернігівської області точилися сильні бої, разом з іншими чоловіками він будував лінію оборони. Але розповідати про це публічно гуморист не захотів.

"А навіщо про це говорити публічно? Бігати та розповідати: ось тут я роблю це, тут — інше. Не бачу сенсу. Я розумію, що люди хочуть знати щось більше, але я просто виконував свій обов’язок", — відверто каже актор.

Олександр Бережок продовжує грати на сцені

А потім разом із колегами Олександр продовжив активно брати участь у концертах, спрямованих на підтримку ЗСУ. Зараз гуморист також виступає та радує шанувальників новими перевтіленнями на сцені.

У травні 2022 року Бережок втретє став батьком. Дружина Олена народила дівчинку, яку вони назвали Ая. Також пара виховує двох синів: Гліба та Лук’яна. Подружжя разом уже 12 років.

Сім’я Олександра Бережка

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов. Ми дізналися деякі подробиці про кар’єру гумориста.