Женщина всю жизнь жила в тени мужа-артиста и не стремилась к публичности

Нинель Дризина — вдова известного российского артиста и украинофоба-путиниста Иосифа Кобзона. Эта женщина с самой молодости пожертвовала своей жизнью и карьерой, ради успеха своего мужа-певца. Теперь же после его смерти в 2018 году она осталась одна, ведет непубличный образ жизни и редко появляется в медиапространстве.

"Телеграф" расскажет, что известно про вдову Кобзона Нинель Дризину, и как она выглядит.

Вдова Кобзона — что это за женщина и как она выглядит?

Нинель Дризина родилась в 1950 году в Ленинграде в еврейской семье, сейчас ей 75 лет. Образование получала в пищевом техникуме и параллельно училась в творческой мастерской по эстрадному искусству.

Со старшим на 13 лет Иосифом Кобзоном Нелли познакомилась в молодости, это было случайно на публичном чаепитии. Девушка сразу приглянулась артисту, однако отказалась поначалу от свидания с ним.

Однако уже спустя короткое время Кобзон познакомил Нинель с матерью и даже сделал предложение. И здесь гордая еврейская девушка ему отказала, они начали отношения немного позже. А сначала она ездила в ним на гастроли — артист устроил избранницу костюмером в "Москонцерт" и она стала его личным костюмером. А в последствии Нинель заняла место концертного директора и стала ведущей концертов Кобзона.

Дризина вышла замуж за Иосифа Кобзона в 1971 году. В то время она не была влюблена в артиста. Как рассказывала женщина позже в интервью, поначалу ей нужно было время, чтобы привыкнуть к нему. В браке с Кобзоном Нинель родила двоих детей: сына — в 1974 году, дочь — в 1976 году.

Нинель Дризина посвятила всю свою жизнь Кобзону — она была его женой, матерью его детей, костюмером, ассистенткой и советчицей. Таким образом жизнь женщины прошла в тени известного мужа — она никогда не стремилась к публичности и своей карьере. Занималась жизнью Кобзона, и в конце-концов похоронила его, оставшись одна.

Что говорил Кобзон об Украине?

Иосиф Кобзон был образцовым украинофобом, и это при том, что сам он имеет украинское происхождение — родился в Часовом Яру. Исполнитель всегд аподдерживал политику Кремля, был на короткой ноге с Путиным и подыгрывал российской пропагандистской машине.

Он ненавидел Украину, Евромайдан и даже стал "героем ДНР" после российской оккупации региона. В своих заявлениях он называл украинцев "больными людьми и террористами". Так что когда он умер, украинцы искренне этому порадовались.

Путин и Кобзон. Фото: Getty Images

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