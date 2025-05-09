Рус

Присвятила своє життя чоловікові: як виглядає вдова українофоба Кобзона і що про неї відомо

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кобзон рідко з’являвся на публіці разом із дружиною
Кобзон рідко з’являвся на публіці разом із дружиною. Фото Getty Images

Жінка все життя жила в тіні чоловіка-артиста і не прагнула публічності

Нінель Дризіна — вдова відомого російського артиста та українофоба-путініста Йосипа Кобзона. Ця жінка з самої молодості пожертвувала своїм життям та кар’єрою, заради успіху свого чоловіка-співака. Тепер же після його смерті в 2018 році вона залишилася сама, веде непублічне життя і рідко з’являється в медіапросторі.

"Телеграф" розповість, що відомо про вдову Кобзона Нінель Дризіну, і як вона виглядає.

Вдова Кобзона — що це за жінка, і як вона виглядає?

Нінель Дризіна народилася 1950 року в Ленінграді в єврейській родині, зараз їй 75 років. Освіту отримувала у харчовому технікумі та паралельно навчалася у творчій майстерні з естрадного мистецтва.

Нінель Дризіна

Зі старшим на 13 років Йосипом Кобзоном Неллі познайомилася в молодості, це було випадково на публічному чаюванні. Дівчина відразу приглянулася артисту, проте відмовилася спочатку від побачення з ним.

Проте вже через короткий час Кобзон познайомив Нінель із матір'ю і навіть зробив пропозицію. І тут горда єврейська дівчина йому відмовила, вони почали стосунки трохи згодом. А спочатку вона їздила з ним на гастролі – артист влаштував обраницю костюмером у "Москонцерт" і вона стала його особистим костюмером. А потім Нінель зайняла місце концертного директора і стала ведучою концертів Кобзона.

Нінель Дризіна, Кобзон

Дризіна вийшла заміж за Йосипа Кобзона у 1971 році. На той час вона не була закохана в артиста. Як розповідала жінка пізніше в інтерв’ю, спочатку їй потрібен був час, щоб звикнути до нього. У шлюбі з Кобзоном Нінель народила двох дітей: сина — 1974 року, дочку — 1976 року.

Нінель Дризіна присвятила все своє життя Кобзону — вона була його дружиною, матір’ю його дітей, костюмером, асистенткою та порадницею. Таким чином життя жінки пройшло в тіні відомого чоловіка — вона ніколи не прагнула публічності та своєї кар’єри. Займалася життям Кобзона, і зрештою поховала його, залишившись сама.

Нінель Дризіна, Кобзон

Що говорив Кобзон про Україну?

Йосип Кобзон був зразковим українофобом, і це при тому, що він має українське походження — народився в Часовому Яру. Виконавець завжди підтримував політику Кремля, був на короткій нозі з Путіним і підігравав російській пропагандистській машині.

Нінель Дризіна, Путін

Він ненавидів Україну, Євромайдан та навіть став "героєм ДНР" після російської окупації регіону. У своїх заявах він називав українців "хворими людьми та терористами". Тож коли він помер, українці щиро цьому пораділи.

Путін та Кобзон
Путін та Кобзон. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, хто у парі з Путіним хрестив доньку Медведчука та Марченка. Як виявилося, це не остання жінка у Росії.

Теги:
#Йосип Кобзон #Вдова #Нінель Дрезіна