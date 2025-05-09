Присвятила своє життя чоловікові: як виглядає вдова українофоба Кобзона і що про неї відомо

Жінка все життя жила в тіні чоловіка-артиста і не прагнула публічності

Нінель Дризіна — вдова відомого російського артиста та українофоба-путініста Йосипа Кобзона. Ця жінка з самої молодості пожертвувала своїм життям та кар’єрою, заради успіху свого чоловіка-співака. Тепер же після його смерті в 2018 році вона залишилася сама, веде непублічне життя і рідко з’являється в медіапросторі.

"Телеграф" розповість, що відомо про вдову Кобзона Нінель Дризіну, і як вона виглядає.

Вдова Кобзона — що це за жінка, і як вона виглядає?

Нінель Дризіна народилася 1950 року в Ленінграді в єврейській родині, зараз їй 75 років. Освіту отримувала у харчовому технікумі та паралельно навчалася у творчій майстерні з естрадного мистецтва.

Зі старшим на 13 років Йосипом Кобзоном Неллі познайомилася в молодості, це було випадково на публічному чаюванні. Дівчина відразу приглянулася артисту, проте відмовилася спочатку від побачення з ним.

Проте вже через короткий час Кобзон познайомив Нінель із матір'ю і навіть зробив пропозицію. І тут горда єврейська дівчина йому відмовила, вони почали стосунки трохи згодом. А спочатку вона їздила з ним на гастролі – артист влаштував обраницю костюмером у "Москонцерт" і вона стала його особистим костюмером. А потім Нінель зайняла місце концертного директора і стала ведучою концертів Кобзона.

Дризіна вийшла заміж за Йосипа Кобзона у 1971 році. На той час вона не була закохана в артиста. Як розповідала жінка пізніше в інтерв’ю, спочатку їй потрібен був час, щоб звикнути до нього. У шлюбі з Кобзоном Нінель народила двох дітей: сина — 1974 року, дочку — 1976 року.

Нінель Дризіна присвятила все своє життя Кобзону — вона була його дружиною, матір’ю його дітей, костюмером, асистенткою та порадницею. Таким чином життя жінки пройшло в тіні відомого чоловіка — вона ніколи не прагнула публічності та своєї кар’єри. Займалася життям Кобзона, і зрештою поховала його, залишившись сама.

Що говорив Кобзон про Україну?

Йосип Кобзон був зразковим українофобом, і це при тому, що він має українське походження — народився в Часовому Яру. Виконавець завжди підтримував політику Кремля, був на короткій нозі з Путіним і підігравав російській пропагандистській машині.

Він ненавидів Україну, Євромайдан та навіть став "героєм ДНР" після російської окупації регіону. У своїх заявах він називав українців "хворими людьми та терористами". Тож коли він помер, українці щиро цьому пораділи.

Путін та Кобзон. Фото: Getty Images

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