Едва не развелись и живут в разных комнатах: как выглядит муж Русланы и сколько лет они в браке

Семейная пара пережила кризис в отношениях

Певица Руслана, которая переписала историю Украины благодаря победе на международном конкурсе "Евровидение" в 2004 году, состоит в браке почти 30 лет. С мужем Александром Ксенофонтовым их связала робота, и несмотря на семейные сложности, их пара остается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит муж Русланы и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности их личной жизни.

Александр Ксенофонтов — что известно о муже певицы Русланы

Популярная украинская артистка Руслана вышла замуж 29 декабря 1995 года за музыкального продюсера Александра Ксенофонтова. Родился он 14 апреля 1968 года во Львове, где окончил физический факультет Львовского университета и начал подрабатывать пением в хоре Оперного театра.

С 1989 по 1993 год Александр был фронтментом львовской арт-рок группы "Клуб любителей чая" (Tea Fan Club) и в составе группы принимал участие в различных музыкальных фестивалях. А позже группа распалась.

Руслана и ее муж Александр в молодости

В одном из интервью Руслана рассказывала, что познакомилась с Александром благодаря работе: он тогда был звукорежиссером на студии. Между ними завязалось общение и дружба, которая быстро переросла в роман.

Пожениться они решили спонтанно, поддавшись порыву, поэтому втайне от родителей пошли в ЗАГС и расписались. Руслана была без белого платья, а Александр — без костюма. Но отсутствие свадебных атрибутов и пышного торжества не помешали им прожить вместе почти 30 лет.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов поженились в 1995 году

Александр поддерживал творчество Русланы, стал ее менеджером, продюсером, соавтором ее музыки и текстов. А за победу супруги на "Евровидении-2004" получил звание "Заслуженный деятель искусств".

Александр помогал Руслане в развитии карьеры

Однако их брак пережил серьезный кризис, который едва не закончился разводом. Руслана призналась об этом в интервью Славе Демину.

По словам артистки, тяжелое время в отношениях они пережили после второго Майдана, столкнувшись с полной потерей веры в совместное будущее. А затем ссоры начали обостряться из-за творческих разногласий.

Как выглядит муж певицы Русланы

"Он меня оттолкнул очень. Я помню этот день. Мы сидим в машине, я говорю: "Саш, все". Он говорит: "Ну если ты так хочешь, то пусть будет". Я помню, как спокойно он это сказал, аж с выдохом. Мы договорились, что на следующий день идем и подаем на развод", — рассказала Руслана.

Однако пара смогла вовремя взять эмоции под контроль и осознать, что развод — неправильное решение. С того момента вопрос о расставании был закрыт, а когда между ними случаются ссоры, но они стараются их решать без громких заявлений об уходе.

Александр Ксенофонтов и Руслана

В интервью Руслана подчеркнула, что их брак с Александром после кризисов не стал идеальным, но трансформировался в отношения, где есть поддержка и понимание. Но спят они с супругом в разных комнатах и такое решение приняли для общего комфорта.

"И он прекрасно высыпается, и я прекрасно высыпаюсь. Он может себе лечь, когда он должен. А я себе до утра работаю. Мы, чтобы друг друга не допекать, решили все так", — объяснила знаменитость.

Руслана и Александр вместе почти 30 лет

"Телеграф" писал ранее, как певица Руслана Лыжичко выглядела в юности. Артистка была с короткими волосами и милой улыбкой.