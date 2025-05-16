Ледве не розлучилися і живуть в різних кімнатах: як виглядає чоловік Руслани і скільки років вони одружені

Сімейна пара пережила кризу у стосунках

Співачка Руслана, яка переписала історію України завдяки перемозі на міжнародному конкурсі "Євробачення" у 2004 році, перебуває у шлюбі майже 30 років. З чоловіком Олександром Ксенофонтовим їх пов’язала робота, і попри сімейні складнощі, їхня пара залишається однією з найміцніших в українському шоубізнесі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає чоловік Руслани та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці їхнього особистого життя.

Олександр Ксенофонтов — що відомо про чоловіка співачки Руслани

Популярна українська артистка Руслана одружилася 29 грудня 1995 року за музичним продюсером Олександром Ксенофонтовим. Народився він 14 квітня 1968 року у Львові, де закінчив фізичний факультет Львівського університету та почав підробляти співом у хорі Оперного театру.

З 1989 по 1993 рік Олександр був фронтментом львівського арт-рок гурту "Клуб любителів чаю" (Tea Fan Club) та у складі гурту брав участь у різних музичних фестивалях. А потім гурт розпався.

Руслана та її чоловік Олександр у молодості

В одному з інтерв’ю Руслана розповідала, що познайомилася з Олександром завдяки роботі: він тоді був звукорежисером на студії. Між ними почалося спілкування та дружба, яка швидко переросла в роман.

Одружитися вони вирішили спонтанно, піддавшись пориву, тому потай від батьків пішли до РАГСу і розписалися. Руслана була без білої сукні, а Олександр без костюма. Але відсутність весільних атрибутів та пишної урочистості не завадили їм прожити разом майже 30 років.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов одружилися 1995 року

Олександр підтримував творчість Руслани, став її менеджером, продюсером, співавтором її музики та текстів. А за перемогу дружини на "Євробаченні-2004" отримав звання "Заслужений діяч мистецтв".

Олександр допомагав Руслані у розвитку кар’єри

Проте їхній шлюб пережив серйозну кризу, яка ледь не закінчилася розлученням. Руслана зізналася про це в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами артистки, важкий час у стосунках вони пережили після другого Майдану, зіткнувшись із повною втратою віри у спільне майбутнє. А потім сварки почали загострюватись через творчі розбіжності.

Як виглядає чоловік співачки Руслани

"Він мене відштовхнув дуже. Я пам’ятаю цей день. Ми сидимо в машині, я кажу: "Саш, все". Він каже: "Ну якщо ти так хочеш, то нехай буде". Я пам’ятаю, як спокійно він це сказав, аж з видихом. Ми домовилися, що наступного дня йдемо і подаємо на розлучення", — розповіла Руслана.

Однак пара змогла вчасно взяти емоції під контроль і усвідомити, що розлучення — неправильне рішення. З того моменту питання про розрив було закрите, а коли між ними трапляються сварки, то вони намагаються вирішувати їх без гучних заяв.

Олександр Ксенофонтов та Руслана

В інтерв’ю Руслана наголосила, що їхній шлюб з Олександром після криз не став ідеальним, але трансформувався у союз, де є підтримка та розуміння. Але сплять вони з чоловіком у різних кімнатах і таке рішення ухвалили для загального комфорту.

"І він чудово висипається, і я чудово висипаюся. Він може собі лягти, коли він хоче. А я собі до ранку працюю. Ми, щоб один одного не допікати, вирішили все так", — пояснила знаменитість.

Руслана та Олександр разом майже 30 років

"Телеграф" писав раніше, як співачка Руслана Лижичко виглядала в юності. Артистка була з коротким волоссям та милою посмішкою.