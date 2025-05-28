Зеленский не раз помогал ему финансово: куда пропал звезда "Квартала 95" Мика Фаталов и что о нем известно

Мика Фаталов заменил в коллективе Дениса Манжосова

Участник студии "Квартал 95" Мика Фаталов, как и его коллега Юрий Крапов, редко появляется в медийном пространстве и не ведет социальные сети. Но артист продолжает жить в Украине и заниматься любимым делом.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился "кварталовец" Мика Фаталов и что о нем известно. Мы узнали некоторые интересные факты.

Мика Фаталов — что известно о юмористе

Известный комик Мика Тосунян (фамилия отца) родился 31 марта 1983 года, но через шесть лет семья переехала в Украину из-за обострения межнациональных отношений в стране. Мама юмориста записала его под своей фамилией — Фаталов. Вскоре Мика получил украинское гражданство.

Мика Фаталов в детстве

Творчеством он начал увлекаться с юных лет, участвуя в различных кружках, конкурсах и постановках. В студенческие годы Мика стал играть в КВН, также любил футбол и был чемпионом Луганской области 1999 года в составе команды "Авангард".

Высшее образование Фаталов получил в Луганском институте культуры и искусств, где учился с Евгением Кошевым. Он выступал в командах КВН "Ва-Банкъ" и "Кого позвать", а с 2004 года начал сотрудничать с "Кварталом 95", начиная с простого курьера.

Мика Фаталов вместе с Евгением Кошевым

Через четыре года Мика переехал в Киев и работал в студии сначала старшим менеджером, а затем получил должность административного директора "Квартала 95". Все время он был вне кадра. На сцену юморист вышел после ухода из проекта Дениса Манжосова. В 2015 году вместе с Зеленским и другими "кварталовцами" Мика сыграл в сериале "Слуга народа", получив роль главы СБУ.

Мика Фаталов начал работать с "Кварталом" с 2004 года

В интервью VIVA Мика Фаталов рассказал, что очень благодарен Зеленскому не только за развитие карьеры, но и за то, что он не раз его финансово выручал. После переезда в Киев юморист жил у друзей и Зеленский, узнав об этом, дал ему денег на первую съемную квартиру.

"Помню, это было 10 тысяч гривен. Спустя несколько лет он мне также финансово помог, а именно купить квартиру моей маме. На тот момент она жила в Антраците, а я хотел перевести ее в Луганск. Я еще не был актером в коллективе, но Вова сумел оформить для меня какой-то аванс, еще и свои личные деньги добавил", — рассказал комик.

Мика Фаталов рассказал о поддержке Зеленского

Где сейчас Мика Фаталов и чем занимается

С начала полномасштабного вторжения России Мика Фаталов остается в Украине и в Instagram открыто демонстрировал свою позицию, поддерживая ВСУ.

Мика Фаталов остается в Украине и поддерживает ВСУ

Вместе с "Кварталом 95" Мика выступал на благотворительных концертах и перед военнослужащими на передовой. Только с 2023 года юморист пропал из социальных сетей и сейчас не транслирует ни свою личную жизнь, ни рабочие моменты.

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