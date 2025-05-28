Зеленський не раз допомагав йому фінансово: куди пропав зірка "Кварталу 95" Міка Фаталов і що про нього відомо

Міка Фаталов замінив у колективі Дениса Манжосова

Учасник студії "Квартал 95" Міка Фаталов, як і його колега Юрій Крапов, рідко з’являється у медійному просторі та не веде соціальних мереж. Але артист продовжує жити в Україні та займатися улюбленою справою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився "кварталівець" Міка Фаталов і що про нього відомо. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Міка Фаталов — що відомо про гумориста

Відомий комік Міка Тосунян (прізвище батька) народився 31 березня 1983 року, але через шість років сім’я переїхала в Україну через загострення міжнаціональних відносин у країні. Мама гумориста записала його під своїм прізвищем — Фаталов. Незабаром Міка здобув українське громадянство.

Міка Фаталов у дитинстві

Творчістю він почав захоплюватися з юних років, беручи участь у різноманітних гуртках, конкурсах та постановках. У студентські роки Міка став грати у КВК, також любив футбол і був чемпіоном Луганської області 1999 року у складі команди "Авангард".

Вищу освіту Фаталов здобув у Луганському інституті культури та мистецтв, де навчався із Євгеном Кошовим. Він виступав у командах КВК "Ва-Банк" та "Кого покликати", а з 2004 року почав співпрацювати з "Кварталом 95", починаючи з простого кур’єра.

Міка Фаталов разом із Євгеном Кошовим

Через чотири роки Міка переїхав до Києва і працював у студії спочатку старшим менеджером, а згодом отримав посаду адміністративного директора "Кварталу 95". Весь час він був поза кадром. На сцену гуморист вийшов після виходу з проєкту Дениса Манжосова. У 2015 році разом із Зеленським та іншими "кварталівцями" Міка зіграв у серіалі "Слуга народу", отримавши роль голови СБУ.

Міка Фаталов почав працювати з "Кварталом" із 2004 року

В інтерв’ю VIVA Міка Фаталов розповів, що дуже вдячний Зеленському не лише за розвиток кар’єри, а й за те, що він неодноразово його фінансово виручав. Після переїзду до Києва гуморист жив у друзів і Зеленський, дізнавшись про це, дав йому гроші на першу орендовану квартиру.

"Пам’ятаю, це було 10 тисяч гривень. Через кілька років він мені також фінансово допоміг, саме купити квартиру моїй мамі. На той момент вона жила в Антрациті, а я хотів перевести її до Луганська. Я ще не був актором у колективі, але Вова зумів оформити для мене якийсь аванс, ще й свої особисті гроші додав", — розповів комік.

Міка Фаталов розповів про підтримку Зеленського

Де зараз Міка Фаталов і чим займається

З початку повномасштабного вторгнення Росії Міка Фаталов залишається в Україні та в Instagram відкрито демонстрував свою позицію, підтримуючи ЗСУ.

Міка Фаталов залишається в Україні та підтримує ЗСУ

Разом із "Кварталом 95" Міка виступав на благодійних концертах та перед військовослужбовцями на передовій. Тільки з 2023 року гуморист зник із соціальних мереж і зараз не транслює ні свого особистого життя, ні робочих моментів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про колишню дружину актора "Кварталу-95" Олександра Пікалова. Вони розлучилися у 2021 році.