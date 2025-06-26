Увековечен в любимом образе и словно живой: как выглядит могила легенды кино и одессита Янковского

На счету актера более 130 театральных и 50 киноролей

Ровно 9 лет назад, 26 июня 2016 года, скончался известный украинский актер Ростислав Янковский. Многие запомнили его благодаря ролям в фильмах "Служили два товарища" и "В июне 41-го".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легенды кино Ростислава Янковского и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Ростислав Янковский — что о нем известно

Советский актер Ростислав Янковский родился 5 февраля 1930 в Одессе, в семье потомственного дворянина. Во время войны вместе с семьей жил сначала в Казахстане, затем в Таджикистане и с юности проявлял творческие способности и любовь к театру.

Ростислав Янковский в молодости

После школы Янковский профессионально занимался боксом и даже стал чемпионом Таджикистана среди юношей. Но жизнь связала с актерством. Ростислав окончил театральную студию в Ленинабаде, затем работал в театре.

Ростислав Янковский в образе "пане Коханку" в театре

В 1957 году вместе с женой и сыном актер переехал в Минск (Беларусь), где до конца своей жизни работал в русском драматическом театре им. М. Горького. Многим Янковский запомнился благодаря ролям в фильмах "Служили два товарища", "Статский советник", "В июне 41-го", "Медный ангел". Также Янковский сыграл в театре более 130 ролей.

Ростислав Янковский в фильме "В июне 41-го"

Как выглядит могила Ростислава Янковского и где он похоронен

Легенда кино Ростислав Янковский скончался на 87-м году жизни, пережив двух своих братьев. Причина смерти актера не указана.

Ростислав Янковский до конца жизни играл в театре

Похоронили Ростислава Янковского на Восточном кладбище в Минске, а спустя год открыли ему роскошный памятник, который обошелся родным в 37 тысяч долларов. Жена Янковского рассказала в интервью, что на скульптуру часть денег выделило Министерство культуры и Мингорисполком, немного дал сын Владимир, а остальные деньги были взяты из премии, полученной актером в Москве за вклад в искусство.

Ростислав Янковский умер в 2016 году

"Премия была 2 миллиона российских рублей. Я предложила обменять их на доллары и положить в банк. Получилось 20 тысяч долларов. Так что наполовину памятник себе оплатил он сам", — отметила супруга.

Как выглядит могила актера Ростислава Янковского

Памятник Янковскому выполнили из бронзы, его изобразили в образе Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу "пане Коханку", это была одна из самых ярких и последних ролей Янковского. На скульптуре актер сидит в кресле и выглядит словно живой, а рядом крест и сидящая на нем голубка.

Памятник Ярославу Янковскому

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