Увіковічений в улюбленому образі й наче живий: як виглядає могила легенди кіно та одесита Янковського

На рахунку актора понад 130 театральних та 50 кіноролей

Рівно 9 років тому, 26 червня 2016 року, помер відомий український актор Ростислав Янковський. Багато хто запам’ятав його завдяки ролям у фільмах "Служили два товариші" та "У червні 41-го".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легенди кіно Ростислава Янковського і де він похований.Ми дізналися деякі факти про його життя.

Ростислав Янковський — що про нього відомо

Радянський актор Ростислав Янковський народився 5 лютого 1930 року в Одесі, в родині спадкового дворянина. Під час війни разом із сім’єю жив спочатку у Казахстані, потім у Таджикистані та з юності виявляв творчі здібності та любов до театру.

Ростислав Янковський у молодості

Після школи Янковський професійно займався боксом і став чемпіоном Таджикистану серед юнаків. Але життя пов’язав з акторством. Ростислав закінчив театральну студію в Ленінабаді, потім працював у театрі.

Ростислав Янковський в образі "пані Коханку" у театрі

У 1957 році разом із дружиною та сином актор переїхав до Мінська (Білорусь), де до кінця свого життя працював у російському драматичному театрі ім. М. Горького. Багатьом Янковський запам’ятався завдяки ролям у фільмах "Служили два товариші", "Статський радник", "У червні 41-го", "Мідний янгол". Також Янковський зіграв у театрі понад 130 ролей.

Ростислав Янковський у фільмі "У червні 41-го"

Як виглядає могила Ростислава Янковського і де його поховано

Легенда кіно Ростислав Янковський помер на 87-му році життя, переживши двох своїх братів. Причину смерті актора не вказано.

Ростислав Янковський до кінця життя грав у театрі

Поховали Ростислава Янковського на Східному цвинтарі в Мінську, а через рік відкрили йому розкішний пам'ятник, який коштував рідним 37 тисяч доларів. Дружина Янковського розповіла в інтерв’ю, що на скульптуру частину грошей виділило Міністерство культури та Мінміськвиконкому, трохи дав син Володимир, а решту грошей було взято з премії, отриманої актором у Москві за внесок у мистецтво.

Ростислав Янковський помер у 2016 році

"Премія була 2 мільйони російських рублів. Я запропонувала обміняти їх на долари й покласти в банк. Вийшло 20 тисяч доларів. Тож наполовину пам’ятник собі сплатив він сам", — зазначила дружина.

Як виглядає могила актора Ростислава Янковського

Пам’ятник Янковському виконали з бронзи, його зобразили в образі Кароля Станіслава Радзівіла на прізвисько "пан Коханку", це була одна з найяскравіших та останніх ролей Янковського. На скульптурі актор сидить у кріслі й виглядає немов живий, а поруч хрест і голубка, що сидить на ньому.

Пам’ятник Ярославу Янковському

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