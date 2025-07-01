Известная артистка заявила об избиении таксистом Bolt: что известно

Конфликт начался из-за нежелания водителя закрыть окно

Известная украинская певица и дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня Матвиенко пожаловалась на нападение неадекватного водителя такси компании "Болт". По ее словам, после конфликта он ударил ее в голову и плечо.

Звезда уже обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением и рассказала эту ужасную историю в Instagram.

"30 июня я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью. Сначала игнор на просьбу, позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара, ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира", – написала она.

Далее, по словам певицы, ситуация "переросла в абсолютный неадекват". Женщина попросила остановить автомобиль, даже не доехав до финальной точки маршрута. Но таксист отказался выполнить и эту просьбу. Тоне пришлось открыть дверь на ходу, и только тогда он остановился. Выходя, артистка хлопнула дверью.

"Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!", – говорится в публикации.

Артистка разместила это фото в сообщении

Матвиенко подчеркивает, что эта история не для хайпа. Она отмечает, что не хочет запросов на комментарии от СМИ. А рассказала об этом ужасном случае из-за понимания, что таких случаев много. Большинство пострадавших после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь".

Напомним, украинский артист Арсен Мирзоян почти 8 лет счастлив в браке с певицей Тоней Матвиенко. Но ради любимой, с которой познакомился на проекте "Голос страны", он ушел от первой жены, подарившей ему двух сыновей.