Відома артистка заявила про побиття таксистом Bolt: що відомо

Конфлікт розпочався через небажання водія закрити вікно

Відома українська співачка та донька легендарної Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко поскаржилася на напад неадекватного водія таксі компанії "Болт". За її словами, після конфлікту він вдарив її в голову та плече.

Зірка вже звернулася до правоохоронців з відповідною заявою та розповіла цю жахливу історію в Instagram.

"30 червня я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека, йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира", – написала вона.

Далі, за словами співачки, ситуація "переросла в абсолютний неадекват". Жінка попросила зупинити авто, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту. Але таксист відмовився виконати й це прохання. Тоні довелося відчинити двері на ходу, і лише тоді він зупинився. Виходячи, артистка грюкнула дверима.

"Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком!", – йдеться у публікації.

Артистка розмістила це фото в дописі

Матвієнко наголошує, що ця історія — не для хайпу. Вона зазначає, що не хоче запитів на коментарі від ЗМІ. А розповіла про цей жахливий випадок через розуміння, що таких випадків багато. Більшість постраждалих після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш".

Нагадаємо, український артист Арсен Мірзоян майже 8 років щасливий у шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко. Але заради коханої, з якою познайомився на проєкті "Голос країни", він пішов від першої дружини, яка подарувала йому двох синів.