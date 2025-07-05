Вся в папу: как выглядит единственная дочь умершего актера "Зачарованных"

Сейчас девушке 25 лет и она профессиональная волейболистка

Всех поклонников популярного в 2000-х сериала "Зачарованные" повергла в шок новость о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона, который сыграл красавчика-демона Коула Тернера.

56-летний мужчина долгое время боролся с раком, был занят съемками в новых проектах и больше 10 лет женат на возлюбленной женщине Келли Паниагуа. У актера также осталась взрослая дочь.

Знаменитость был женат трижды, но лишь во втором браке с актрисой Брук Бернс он познал радость отцовства — 10 июня 2000 года в Калифорнии родилась его дочь, которую (бывшие) супруги назвали Мэдисон Элизабет.

Джулиан и Брук Бернс в 1999 году. Фото: Getty Images

Что известно о дочери Джулиана Макмэхона

Сейчас девушке 25 лет. После развода родителей в начале 2000-х она выросла с отцом и поддерживала с ним тесную связь. Известно, что в 2018 году Мэдисон окончила Marymount High School в Лос-Анджелесе, а также училась в Wake Forest University в Северной Каролине.

Дочь актера — профессиональная волейболистка, выступает и в пляжной, и в классической дисциплинах. Она была членом волейбольного клуба Sunshine (2014-2016) и Southern California Volleyball Club (2016-2018). В 2017 году Мэдисон завоевала золотую медаль на Панамериканском Кубке в составе сборной США по волейболу. В 2018 году выступала в команде USA High Performance 2, заняв 4 место в Pacific Qualifier.

Девушка старается вести закрытый образ жизни. В прошлом она встречалась с футболистом Нейтом Хейсом, но сейчас она, по-видимому, не замужем. Живет в США.

Дочь Джулиана Макмэхона - Мэдисон Дочь Джулиана Макмэхона - Мэдисон Дочь Джулиана Макмэхона - Мэдисон

Одно время Джулиан Макмэхон был в отношениях с коллегой по "Зачарованных" Шеннен Доэрти. Актриса так же умерла от рака в 2024 году. Еще до смерти Шеннен успела сама спланировать собственные похороны и развестись с мужем-предателем.

Напомним, что 3 июля скончался голливудский актер Майкл Мэдсен. Звезде было 67 лет, а три года назад нашли застреленным его сына-ветерана Афганистана.