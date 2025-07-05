Успадкувала красу від батька: як виглядає єдина дочка померлої зірки "Зачарованих" Макмехона

Зараз дівчині 25 років і вона професійна волейболістка

Усіх шанувальників популярного у 2000-х серіалу "Зачаровані" шокувала новина про смерть австралійського актора Джуліана Макмехона, який зіграв красеня-демона Коула Тернера.

56-річний чоловік довгий час боровся з раком, був зайнятий зйомками у нових проєктах і понад 10 років одружений із коханою жінкою Келлі Паніагуа. В актора також залишилася доросла дочка.

Знаменитість був одружений тричі, але лише у другому шлюбі з актрисою Брук Бернс він пізнав радість батьківства — 10 червня 2000 року у Каліфорнії народилася його дочка, яку (колишнє) подружжя назвало Медісон Елізабет.

Джуліан і Брук Бернс у 1999 році. Фото: Getty Images

Що відомо про дочку Джуліана Макмехона

Нині дівчині 25 років. Після розлучення батьків на початку 2000-х вона виросла з батьком та підтримувала з ним тісний зв’язок. Відомо, що у 2018 році Медісон закінчила Marymount High School у Лос-Анджелесі, а також навчалася у Wake Forest University у Північній Кароліні.

Дочка актора — професійна волейболістка, виступає і у пляжній, і у класичній дисциплінах. Вона була членом волейбольного клубу Sunshine (2014-2016) та Southern California Volleyball Club (2016-2018). У 2017 році Медісон здобула золоту медаль на Панамериканському Кубку у складі збірної США з волейболу. У 2018 році виступала у команді USA High Performance 2, посівши 4 місце у Pacific Qualifier.

Дівчина намагається вести закритий спосіб життя. У минулому вона зустрічалася з футболістом Нейтом Хейсом, але зараз вона, ймовірно, незаміжня.

Дочка Джуліана Макмехона — Медісон Дочка Джуліана Макмехона — Медісон Дочка Джуліана Макмехона — Медісон

У свій час Джуліан Макмехон був у стосунках з колегою по "Зачарованих" Шеннен Догерті. Актриса також померла від раку у 2024 році. Ще до смерті Шеннен встигла сама спланувати власний похорон і розлучитися з чоловіком-зрадником.

Нагадаємо, що 3 липня помер голлівудський актор Майкл Медсен. Зірці було 67 років, а три роки тому знайшли застреленим його сина-ветерана Афганістану.