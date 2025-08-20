Изменял жене, потому что на это "были причины": что известно о бывшей Виктора Розового и как она выглядит
-
-
Экс-участник "Лиги смеха" дал интервью, где рассказал о деталях развода, но видео удалили через несколько часов после публикации
Звезда "Лиги смеха" и ветеран войны Виктор Розовый, который в мае развелся с женой из-за измен с его стороны, дал интервью Рамине Эскакзай, которое журналистка удалила через несколько часов после публикации. По словам блогерши, это она сделала по этическим соображениям.
Об этом Рамина сообщила на своей странице в Инстаграмм. В этом интервью Розовый рассказал о причинах своих измен супруге.
Еще в предыдущем интервью YouTube-канала "Исландия.ТВ" комик признал то, что изменял жене. Однако заявил, что на это у него были причины и пожаловался, что его экс-избранница ни разу не приезжала к нему на "ноль", когда он воевал.
После удаления видео с канала Рамины, в сеть "слили" отрывки из интервью Розового. Оказывается, с Ольгой он даже не хотел строить отношения.
Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, он этого заслуживал, как бы это трагически ни звучало.
Что известно об Ольге Мерзликиной
Ольга родом из города Здолбунов, что на Ровенщине. На ее странице в Facebook указано, что она работала в LH Hotel & SPA. Сейчас женщина активно ведет свой блог в Инстаграмм, где имеет почти 33 тысячи подписчиков.
За Виктора Розового Ольга вышла замуж 8 марта 2024 года. Их свадьба состоялась во Львове и была роскошной — тогда все СМИ "гудели" об этом событии. Через несколько дней после женитьбы, Розовый получил на фронте ранение в голову. Рядом с ним во время реабилитации была его жена.
В мае 2025 года, через год после свадьбы, пара объявила о расторжении брака. Ольга открыто поделилась, что инициатором разрыва стала она по причине измен со стороны мужа.
Виктор, в свою очередь, возразил это и заявил, что измена не была причиной развода. Тогда Розовый подчеркнул, что они оба подписали контракт, ограничивающий дальнейшее обсуждение деталей их личной жизни в публичном пространстве. Однако теперь дал интервью Рамине Эсхакзай, где он поделился всеми подробностями. Однако этот разговор удален из ее канала.
