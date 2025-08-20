Изменял жене, потому что на это "были причины": что известно о бывшей Виктора Розового и как она выглядит

Экс-участник "Лиги смеха" дал интервью, где рассказал о деталях развода, но видео удалили через несколько часов после публикации

Звезда "Лиги смеха" и ветеран войны Виктор Розовый, который в мае развелся с женой из-за измен с его стороны, дал интервью Рамине Эскакзай, которое журналистка удалила через несколько часов после публикации. По словам блогерши, это она сделала по этическим соображениям.

Об этом Рамина сообщила на своей странице в Инстаграмм. В этом интервью Розовый рассказал о причинах своих измен супруге.

Еще в предыдущем интервью YouTube-канала "Исландия.ТВ" комик признал то, что изменял жене. Однако заявил, что на это у него были причины и пожаловался, что его экс-избранница ни разу не приезжала к нему на "ноль", когда он воевал.

Интервью Розового с подробностями личной жизни Рамина удалила из канала

После удаления видео с канала Рамины, в сеть "слили" отрывки из интервью Розового. Оказывается, с Ольгой он даже не хотел строить отношения.

Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, он этого заслуживал, как бы это трагически ни звучало. Виктор Розовый

Виктор Розовый с бывшей женой

Что известно об Ольге Мерзликиной

Ольга родом из города Здолбунов, что на Ровенщине. На ее странице в Facebook указано, что она работала в LH Hotel & SPA. Сейчас женщина активно ведет свой блог в Инстаграмм, где имеет почти 33 тысячи подписчиков.

Ольга Мерзликина

За Виктора Розового Ольга вышла замуж 8 марта 2024 года. Их свадьба состоялась во Львове и была роскошной — тогда все СМИ "гудели" об этом событии. Через несколько дней после женитьбы, Розовый получил на фронте ранение в голову. Рядом с ним во время реабилитации была его жена.

В марте прошлого года пара сыграла свадьбу

В мае 2025 года, через год после свадьбы, пара объявила о расторжении брака. Ольга открыто поделилась, что инициатором разрыва стала она по причине измен со стороны мужа.

Виктор, в свою очередь, возразил это и заявил, что измена не была причиной развода. Тогда Розовый подчеркнул, что они оба подписали контракт, ограничивающий дальнейшее обсуждение деталей их личной жизни в публичном пространстве. Однако теперь дал интервью Рамине Эсхакзай, где он поделился всеми подробностями. Однако этот разговор удален из ее канала.

