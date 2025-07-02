Танчинец из "Без обмежень" женится: кто его новая избранница (фото)

Избранница певца — его пиар-менеджер

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, расставшийся с женой после 15-ти лет брака, сделал предложение своей девушке. Его новая избранница выложила снимки с кольцом на безымянном пальце.

Снимками пара поделилась на своих страницах в Instagram. Девушку зовут Юлиана Корецкая и она — пиарщица Сергея.

"Миллионы миллиардов "да", — подписала сообщение любимого артиста. Также Юлиана выложила фото с большим букетом розовых пионов, а на его фоне — рука с кольцом.

Их общие фото появлялись на их страницах давно, поскольку Юлиана — пиар-менеджер Танчинца. Однако в начале 2024 года певец стал выкладывать несколько романтические снимки с девушкой, что пробудило слухи о романе между ними. И уже в мае пара подтвердила отношения, опубликовав черно-белое фото с нежными словами: "Главный герой моего фильма… Твой талант вдохновляет миллионы" — и получив ответ "Ты моя любовь".

С тех пор пара начала выкладывать милые фотографии, где они обнимаются или нежно целуются. Пара уже не скрывала своих чувств и делилась общим счастьем.

Напомним, что в конце 2023 года Сергей Танчинец объявил о разводе с женой Анной Стефанской, с которой он был в браке почти 15 лет. У экс-супругов есть двое детей — дочь Анастасия и сын Лукьян, которые находились за границей в начале полномасштабного вторжения. Сначала они жили в Японии, а затем поселились в Испании.

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