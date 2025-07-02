Танчинець з "Без обмежень" одружується: хто його нова обраниця (фото)

Обраниця співака — його піар-менеджерка

Фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, який розлучився з дружиною після 15-ти років шлюбу, зробив пропозицію своїй дівчині. Його нова обраниця виклала знімки з обручкою на безіменному пальці.

Знімками пара поділилася на своїх сторінках в Instagram. Дівчину звати Юліана Корецька і вона — піарниця Сергія.

"Мільйони мільярдів "так", — підписала допис кохана артиста. Також Юліана виклала фото з великим букетом рожевих піонів, а на його фоні — рука з обручкою.

Їхні спільні фото з'являлися на їхніх сторінках давно, оскільки Юліана — піар-менеджерка Танчинця. Однак на початку 2024 року співак став викладати дещо романтичні знімки з дівчиною, що пробудило чутки про роман між ними. І вже у травні пара підтвердила стосунки, опублікувавши чорно-біле фото з ніжними словами: "Головний герой мого фільму… Твій талант надихає мільйони" — й отримавши у відповідь "Ти моя любов"

З того часу пара почала викладати милі світлини, де вони обіймаються або ніжно цілуються. Пара вже не приховувала своїх почуттів і ділилася спільним щастям.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Сергій Танчинець оголосив про розлучення із дружиною Ганною Стефанською, з якою він був у шлюбі майже 15 років. У експодружжя є двоє дітей — донька Анастасія і син Лук'ян, які перебували за кордоном на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вони мешкали у Японії, а потім оселилися в Іспанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя блогерки Квіткової. Після її розлучення з Нікітою Добриніним ходило багато чуток про її романи з різними чоловіками.