Зраджував дружину, бо на це "були причини": що відомо про колишню Віктора Розового і як вона виглядає

Ексучасник "Ліги сміху" дав інтерв'ю, де розповів про деталі розлучення, але відео видалили за кілька годин після публікації

Зірка "Ліги сміху" і ветеран війни Віктор Розовий, який у травні розлучився з дружиною через зради з його боку, дав інтерв’ю Раміні Ескакзай, яке журналістка видалила за кілька годин після публікації. За словами блогерки, це вона зробила з етичних міркувань.

Про це Раміна повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. В цьому інтерв’ю Розовий розповів про причини своїх зрад дружини.

Ще у попередньому інтерв’ю YouTube-каналу "Ісландія.ТВ" комік визнав те, що зраджував дружину. Однак заявив, що на це у нього були причини і поскаржився, що його ексобраниця жодного разу не приїжджала до нього на "нуль", коли він воював.

Інтерв'ю Розового з подробицями особлистого життя Раміна видалила з каналу

Після видалення відео з каналу Раміни, у мережу "злили" уривки з інтерв’ю Розового. Виявляється, із Ольгою він навіть не хотів будувати стосунки.

Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало Віктор Розовий

Віктор Розовий з колишньою дружиною

Що відомо про Ольгу Мерзлікіну

Ольга родом із міста Здолбунів, що на Рівненщині. На її сторінці в Фейсбук вказано, що вона працювала у LH Hotel & SPA. Зараз жінка активно веде свій блог в Інстаграм, де має майже 33 тисячі підписників.

Ольга Мерзлікіна

За Віктора Розового Ольга вийшла заміж 8 березня 2024 року. Їхнє весілля відбулося у Львові і було розкішним — тоді всі ЗМІ "гуділи" про цю подію. За кілька днів після одруження, Розовий отримав на фронті поранення в голову. Поруч із ним під час реабілітації була саме його дружина.

У березні минулого року пара відгуляла весілля

У травні 2025 року, за рік після весілля, пара оголосила про розірвання шлюбу. Ольга відкрито поділилася, що ініціатором розриву стала вона — з причини зрад з боку чоловіком.

Віктор, своєю чергою, заперечив це і заявив, що зрада не була причиною розлучення. Тоді Розовий наголосив, що вони обоє підписали контракт, який обмежував подальше обговорення деталей їхнього особистого життя у публічному просторі. Однак тепер дав інтерв’ю Раміні Есхакзай, де поділився усіма подробицями. Однак ця розмова видалена з її каналу.

