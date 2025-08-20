Зраджував дружину, бо на це "були причини": що відомо про колишню Віктора Розового і як вона виглядає
Ексучасник "Ліги сміху" дав інтерв'ю, де розповів про деталі розлучення, але відео видалили за кілька годин після публікації
Зірка "Ліги сміху" і ветеран війни Віктор Розовий, який у травні розлучився з дружиною через зради з його боку, дав інтерв’ю Раміні Ескакзай, яке журналістка видалила за кілька годин після публікації. За словами блогерки, це вона зробила з етичних міркувань.
Про це Раміна повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. В цьому інтерв’ю Розовий розповів про причини своїх зрад дружини.
Ще у попередньому інтерв’ю YouTube-каналу "Ісландія.ТВ" комік визнав те, що зраджував дружину. Однак заявив, що на це у нього були причини і поскаржився, що його ексобраниця жодного разу не приїжджала до нього на "нуль", коли він воював.
Після видалення відео з каналу Раміни, у мережу "злили" уривки з інтерв’ю Розового. Виявляється, із Ольгою він навіть не хотів будувати стосунки.
Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало
Що відомо про Ольгу Мерзлікіну
Ольга родом із міста Здолбунів, що на Рівненщині. На її сторінці в Фейсбук вказано, що вона працювала у LH Hotel & SPA. Зараз жінка активно веде свій блог в Інстаграм, де має майже 33 тисячі підписників.
За Віктора Розового Ольга вийшла заміж 8 березня 2024 року. Їхнє весілля відбулося у Львові і було розкішним — тоді всі ЗМІ "гуділи" про цю подію. За кілька днів після одруження, Розовий отримав на фронті поранення в голову. Поруч із ним під час реабілітації була саме його дружина.
У травні 2025 року, за рік після весілля, пара оголосила про розірвання шлюбу. Ольга відкрито поділилася, що ініціатором розриву стала вона — з причини зрад з боку чоловіком.
Віктор, своєю чергою, заперечив це і заявив, що зрада не була причиною розлучення. Тоді Розовий наголосив, що вони обоє підписали контракт, який обмежував подальше обговорення деталей їхнього особистого життя у публічному просторі. Однак тепер дав інтерв’ю Раміні Есхакзай, де поділився усіма подробицями. Однак ця розмова видалена з її каналу.
